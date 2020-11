Otto pazienti della Rsa di Larino positivi al coronavirus Sars-Cov-2 sono stati trasferiti nottetempo dall’Asrem alla Rsa di Venafro, riaperta di recente proprio dedicata a persone con sintomi lievi, come nel caso dei degenti assistiti fino a ieri nella struttura che si trova alle spalle dell’ospedale Vietri.

Gli otto pazienti, tutti paucisintomatici, sono risultati positivi al virus dopo lo screening richiesto nei giorni scorsi dal sindaco Pino Puchetti, visto il contagio riscontrato in uno degli operatori della struttura. In tutto sono quattro i positivi fra infermieri e Oss della Residenza sanitaria assinstenziale del Vietri.

Lo spostamento, avvenuto di notte e con ambulanze a biocontenimento, non può che far tornare alla mente quanto già avvenuto nell’aprile scorso, quando gli anziani della Casa di riposo ‘Tavola osca’ di Agnone vennero trasferiti in ambulanza, di notte, al Santissimo Rosario di Venafro, che ospita la Rsa di Venafro nello stesso complesso edilizio, ma con ingresso separato.

La situazione appare diversa, ma di certo sono molti a domandarsi se fosse necessario un intervento di questo genere e con questa tempistica, visto che si parla di persone fragili, con patologie pregresse e da seguire con estrema delicatezza.

Il nodo della discordia è rappresentato soprattutto dal fatto che il Vietri, l’ospedale di Larino indicato dai sindaci e dallo stesso Consiglio regionale come Covid Hospital, sia stato ignorato anche questa volta nella gestione della emergenza. Lo stesso sindaco di Larino Pino Puchetti sta valutando eventuali azioni da intraprendere. Le autorità istituzionali non sarebbero state informate del trasferimento, come nemmeno del trasloco di attrezzature e macchinari dal Vietri al san Timoteo di Termoli.

Non c’è infatti solo lo spostamento dei pazienti a preoccupare. Prosegue l’opera di trasferimento di apparecchiature e attrezzature di vario tipo dal Vietri ad altre strutture sanitaria. Dopo lo smantellamento del Laboratorio analisi e di Oculistica con trasferimento al San Timoteo, nei giorni scorsi sarebbero stati portati via anche letti, comodini, armadietti e altro materiale che probabilmente verrà riutilizzato per pazienti da ricoverare in ospedali diversi, svuotando di fatto l’ospedale Vietri.

Una operazione che da un lato mostra chiaramente la volontà dell’Azienda sanitaria di eliminare la possibilità che il Vietri venga utilizzato per l’emergenza Covid, ma dall’altro sta scatenando le proteste e la rabbia della popolazione frentana e più in generale di quella bassomolisana.