Dopo diversi mesi riecco l’autocertificazione. La suddivisione dell’Italia in zone (rossa, arancione, gialla) a seconda del rischio di contagio dovuto alla diffusione del coronavirus, impone delle restrizioni alla libera circolazione delle persone su tutto il territorio nazionale.

Per questo, se rimane consentito lo spostamento fra regioni gialle (come Molise e Abruzzo, ad esempio), ci si potrà recare nelle regioni rosse o in quelle arancioni (come Campania e Puglia) soltanto per comprovate ragioni di necessità, salute o lavoro.

Da qui l’esigenza di avere con sé l’autodichiarazione che attesti l’effettiva necessità di raggiungere una di quelle regioni con maggiori restrizioni.

L’autodichiarazione va quindi compilata e consegnata alle forze dell’ordine in caso di controllo per evitare sanzioni.

SCARICA QUI L’AUTODICHIARAZIONE