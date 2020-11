MERCOLEDI’ 18 La perturbazione che ha aperto questa settimana insiste ancora sulla costa adriatica e in basso Molise. L’atmosfera in mattinata sarà ancora piuttosto turbolenta poi, grazie a una momentaneo rimonta anticiclonica, avremo un miglioramento generale sull’intero territorio regionale. Cieli più sereni dal pomeriggio e anche in serata/nottata sebbene con parecchi annuvolamenti sparsi. Leggermente in risalita le temperature.

GIOVEDI’ 19 Si consolida in questa giornata l’alta pressione che ha riportato l’azzurro sul Molise. La giornata sarà piuttosto stabile e soleggiata ovunque: attenzione alla foschia che dopo il tramonto si farà più densa lungo il litorale adriatico. La rimonta anticiclonica, purtroppo, ha le ore contate. Da domani, venerdì, assisteremo a un brusco peggioramento del quadro meteorologico con temporali e crollo termico. I dettagli nel prossimo aggiornamento.