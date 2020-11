Iniziata questa mattina, 3 novembre, la rimozione della copertura di amianto sull’edificio di Viale Marconi a Guglionesi, che da mesi è al centro di un dibattito acceso circa la sicurezza per la salute dei residenti. Gli operai incaricati dalla Asrem, sollecitata dal Comune dopo le numerose segnalazioni e denunce arrivate, hanno avviato l’intervento sullo stabile “incriminato”, un condominio di diversi piani sul quale il tetto in lamiere di eternit è bene evidente.

La rimozione dell’amianto al numero civico 39 di Viale Marconi proseguirà nei prossimi giorni fino a ultimazione dell’intervento, che prevede la sostituzione del tetto.

L’amianto, a base di silicio e molto resistente al calore, è stato utilizzato tantissimo in passato per le sue proprietà isolanti, sia nelle coibentazioni sia appunto a copertura dei tetti. Le fibre e la polvere di amianto però se inalate sono cancerogene, e difatti nel 1992 l’Italia lo ha messo al bando completamente. Il materiale deve essere rimosso e smaltito con particolari precauzioni. In passato sono stati anche concessi incentivi economici ai proprietari di abitazioni con copertura in amianto proprio per la sua rimozione e bonifica. Ma non tutti li hanno utilizzati e così ancora oggi, malgrado siano passati quasi 30 anni, baracche, casupole, coperture in eternit sono ancora diffuse nel nostro territorio.

Le foto della bonifica di oggi, 3 novembre, sono di ANTONIO CAROZZA

La sua tossicità è legata alla friabilità del materiale, che se sottoposto a fattori di deterioramento come vibrazioni, correnti d’aria e infiltrazioni di acqua, crea un pulviscolo cancerogeno, responsabile in modo particolare di una determinata tipologia di tumori legati al polmone come il mesotelioma, la fibrosi polmonare interstiziale.

In Viale Marconi, come ha raccontato Primonumero.it, sono 3 i tetti di eternit presenti in un raggio di poche decine di metri. Questo oggetto della rimozione è il più grande e il più visibile, ma ce ne sono altri due “mimetizzati” dalle tegole soprapposte in un secondo momento.