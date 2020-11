Termoli saluta un altro dei suoi personaggi più noti. È scomparso oggi 7 novembre all’età di 89 anni Antonio De Gregorio, conosciuto come il fotografo del borgo vecchio.

Da tempo malato, il maestro di fotografia che in passato aveva collaborato anche con l’Università del Molise, è stato per anni un punto di riferimento nel suo campo. Cresciuto in una famiglia termolese doc, aprì ancora giovane il suo primo studio di fotografia insieme al fratello Eolo.

Poi visse per lungo tempo fuori dal Molise e in particolare a Milano dove si fece un nome nel campo della fotografia. Lavorò per la De Agostini, la Fabbri editore e per il teatro di alto livello. In seguito tornò a Termoli dove decise di aprire il suo studio in piazza Duomo, un angolo del borgo vecchio nel quale alcuni dei suoi scatti migliori erano esposti.

Negli anni passati si era anche candidato alle elezioni comunali a sostegno di Remo Di Giandomenico ed era un personaggio in vista anche per il suo fare istrionico e la passione per il dialetto termolese. Negli ultimi anni le sue apparizioni si erano fatte molto più rare per via della malattia. Negli ultimi giorni il peggioramento fino alla morte.