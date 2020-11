Termolese in ospedale con febbre e tosse: per il tampone antigenico è negativo, ma il molecolare certifica il Covid

I sintomi del virus li ha tutti, compresa la febbre molto alta da diversi giorni. E poi la tosse, e un senso di affanno che si ripresenta più volte durante il giorno. Ma il test antigenico cui è stato sottoposto all’ospedale di Termoli, nella cosiddetta “area grigia”, ha dato risultato negativo. “Non è Covid” si è sentito rispondere dai medici che hanno potuto visionare il risultato del test dopo soli 15 minuti. Un enorme sospiro di sollievo, un senso di liberazione. Che è durato poco. Perché, due giorni dopo e con una situazione clinica ancora assolutamente critica, è arrivata la risposta del tampone molecolare, quello tradizionale per intenderci. E’ Covid 19, nessun dubbio.

E’ accaduto a un termolese di 48 anni le cui condizioni sono decisamente serie. Ieri mattina, giovedì, ha saputo di essere positivo perché ha controllato sul sito della Asrem attraverso il codice che gli è stato consegnato durante il prelievo oro-faringeo. Questa in sintesi la vicenda: l’uomo ha avuto un contatto con una persona positiva che risale a oltre 10 giorni fa. Ha cominciato a stare male, accusando sintomi tipi dell’infezione che tiene in scacco il mondo. Inserito nelle liste della Asrem, si è recato martedì scorso al vecchio San Timoteo per fare il tampone molecolare, ovvero il sistema di test più affidabile al momento. I risultati di questo tampone – ormai si sa – non sono immediati ma necessitano di un periodo di tempo che spazia in base al numero di tamponi giornalieri da processare nell’unico laboratori attrezzato del Molise, quello del Cardarelli.

“Tra 48 ore conoscerà il risultato” gli hanno detto gli infermieri, che subito dopo hanno contattato il 118 perché il paziente sembrava peggiorare a vista d’occhio. Portato al San Timoteo, è stato sottoposto al cosiddetto “test antigenico” o rapido: è un test molecolare anche questo, che però non analizza direttamente il campione prelevato nel naso mettendolo a contatto con un reagente specifico, ma “legge” in poco più di 10 minuti la soluzione fisiologica all’interno della quale il campione viene sciolto. Risultato: negativo.

Il 48enne è tornato a casa con una diagnosi di bronchite e una terapia a base di antibiotici adeguata al suo caso. Ma non è migliorato, al contrario. E ieri mattina, quando si è collegato al sito Asrem e ha letto il suo referto, ha scoperto di avere il Covid.

Succede, perché sebbene l’affidabilità dichiarata dagli antigenici sia indicata al 97% (un solo punto meno di quella del tampone molecolare), da quando il sistema di individuazione dei casi positivi veloce ha preso piede all’interno del servizio sanitario nazionale, nei Pronto soccorso italiani e nei tanti laboratori privati, i medici hanno cominciato a riscontrare “falsi negativi” e “falsi positivi” in numeri consistenti.

I falsi positivi sono più numerosi dei falsi negativi, secondo l’esperienza comune. Ma l’interrogativo rimane: quanto sono davvero affidabili questi test? Nei laboratori di Termoli, Campobasso e Isernia che li effettuano a pagamento (80 euro) c’è la fila. Tanto che prenotare per la stessa giornata è una impresa quasi impossibile. Le richieste fioccano, soprattutto da chi teme di aver avuto un contatto a rischio e non può aspettare i tempi canonici del tampone molecolare che in Molise, dove il numero dei positivi continua a salire, viaggia mediamente sui 6 giorni: 4 giorni di attesa per il prelievo (a meno che non si tatti di casi gravi) e due giorni di attesa per la risposta.

Così, inevitabilmente, sempre più cittadini scelgono privatamente di fare il test rapido, che avviene sempre prelievo mediante bastoncino di un campione biologico nel naso del paziente. I laboratori inviano poi i referti positivi agli uffici Igiene della Asrem, che inseriscono i pazienti fra quelli da sottoporre al tampone molecolare. E qui, come accaduto al 48enne di Termoli, possono esserci sorprese.

Il tema è importante considerando che le Regioni inviano nel novero dei dati riferiti alla curva epidemiologica anche i risultati dei test antigenici, che possono costituire un indicatore importante dell’andamento dell’epidemia. Ma quanto attendibile? Se lo sono chiesto in Veneto, dove il laboratorio di microbiologia e virologia dell’Università di Padova diretto dal professor Andrea Crisanti, volto notissimo in questa emergenza, il 21 ottobre scorso ha comunicato alla Regione Veneto i risultati di uno studio sul test rapido antigenico Abbott, condotto insieme al reparto malattie infettive e al pronto soccorso dell’ospedale di Padova.

Praticamente, riferisce il quotidiano La Cronaca di Verona, “Sovrapponendo i risultati dei tamponi rapidi con quelli di un tampone molecolare classico, eseguito contemporaneamente sugli stessi pazienti, sarebbero sfuggiti al vaglio dei nuovi test antigenici 18 infetti su 61, evidenziando “una sensibilità di circa il 70%, inferiore a quella dichiarata” dalla Abbott. In pratica, secondo Crisanti, con il test rapido 3 positivi su 10 potrebbero risultare negativi e continuare a diffondere l’infezione senza alcun controllo. Falsi negativi: i più pericolosi perché in grado potenzialmente di creare nuovi focolai di cui non si sa nulla. Lo studio è stato condotto su una platea di 1593 pazienti e i risultati discordanti non riguardano solo soggetti con una bassa carica virale, rispetto ai quali è noto che i test rapidi avrebbero una scarsa sensibilità”.

Tra i campioni risultati negativi al test antigenico, ha sottolineato Crisanti, “vi sono ben 6 casi di pazienti con carica virale molto elevata”. Sarebbero, questi, i famosi super-spreaders o comunque possibili super diffusori. Pertanto la domanda è fondata: che affidabilità hanno realmente? Possibile, con questa casistica clinica, che sia praticamente la stessa del molecolare tradizionale?

Il mondo scientifico sul tema è diviso. A fronte delle perplessità espresse da Crisanti, al punto che la virologia di Padova ha deciso in autotutela di non emettere più referti negativi basati su quei test, altri esperti si sono pronunciati in maniera contraria. “I test rapidi antigenici si sono dimostrati efficaci ed efficienti per l’attività di screening” hanno dichiarato a più riprese illustre personalità della medicina, fra cui il dottor Rigoli e la dottoressa Maria Rosaria Capobianchi dello Spallanzani.

Anche la Asrem, l’azienda sanitaria molisana, ha acquistato 30mila test antigenici rapidi per potenziare il sistema di tracciamento e isolamento dei malati Covid in Molise, destinati ai pronto soccorso per rendere più veloci (circa 15 minuti) i tempi di processazione ma anche per accorciare lo screening su case di riposo e scuole. Forniture di test antigenici della Protezione Civile sono inoltre stati destinati alle attività dei Medici di Medicina Generale, come previsto dall’ordinanza del presidente Toma. (MV)