LUNEDI’ 16 La giornata si apre in un contesto di spiccata variabilità che col passare delle ore prenderà una decisa piega verso il maltempo. Al mattino avremo le prime piogge nel Fortore e su Isernia mentre altrove avremo cieli coperti o molto nuvolosi, in serata il quadro subirà un peggioramento, prima nel venafrano e su una parte dell’alto Molise, poi anche sul resto della regione dove arriveranno temporali (Riccia, Carovilli, Capracotta) e piogge a tratti deboli o di moderata intensità sia nel capoluogo che sulla costa. La fase perturbata è il risultato dell’arrivo di correnti nord atlantiche giunte sull’Italia e pronte a portare brutto tempo e calo termico. Per oggi non ci sarà abbassamento di temperature che resteranno stazionarie, durante la notte, invece, assisteremo a un rafforzamento dei venti.

MARTEDI’ 17 Tanta pioggia in questo martedì segnato da una alternanza di sole, annuvolamenti e temporali sparsi su gran parte del Molise. Il maltempo colpirà in una prima parte della giornata la parte occidentale della regione, nel primo pomeriggio avremo una tregua per poi assistere al ritorno delle piogge nel tardo pomeriggio e in serata soprattutto nel settore orientale. Durante la notte un lieve rasserenamento ma il freddo si farà pungente: è previsto un calo sensibile nei valori minimi che porteranno la colonnina vicina allo zero in montagna. Attenzione alla ventilazione che sarà moderata e poi forte lungo i rilievi e sulla costa adriatica dove soffierà la gelida Bora. Aria rigida anche nel capoluogo.