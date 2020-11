VENERDI’ 13 Non è passato inosservato l’indebolimento dell’anticiclone che soprattutto da ieri ha perso gran parte della sua forza restituendo un tempo più incerto e anche aria più fredda sulla nostra regione. Per oggi non sono previste piogge anzi per buona parte della giornata avremo cieli sereni o appena attraversati da alte velature che in serata si faranno più spesse. La irregolare nuvolosità non deve preoccuparci: il fronte perturbato di matrice atlantica di passaggio sull’Italia non è ancora abbastanza potente e poi risentiamo dell’alta pressione che non ci ha del tutto abbandonati. Attenzione, però, alla colonnina di mercurio che da oggi e per tutto il weekend continuerà a perdere qualche grado.

SABATO 14 Cieli da coperti a molto nuvolosi in questo sabato di novembre: solo nelle prime ore del giorno potremo godere di qualche spazio soleggiato mentre il resto del fine settimana trascorrerà tra incertezze e ombrelli che conviene avere a portata di mano per il rischio pioggia. Una timida perturbazione si sta facendo largo ma senza imporsi eccessivamente.

DOMENICA 15 Non vedremo molto azzurro nei cieli del Molise neppure in questa domenica di metà mese: il contesto sta progressivamente peggiorando e anche la prossima settimana non promette nulla di buono. Ma di questo parleremo più avanti. Per oggi avremo una nuvolosità diffusa su tutta la regione. Nel pomeriggio il Molise sarà diviso a metà tra deboli piogge nella provincia isernina e schiarite sul Molise centrale fino alla costa. In serata tornano le nuvolo e durante la notte ancora piogge nel venafrano.