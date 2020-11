Festività ai tempi del covid

Illuminazioni in tono minore a Campobasso, il sindaco Gravina invita tutti a fare acquisti nei negozi locali per aiutare l’economia. Luminarie come gli anni passati a Termoli perché “bisogna aiutare il commercio e i piccoli imprenditori” ha detto Francesco Roberti. Basso profilo anche a Isernia “però non spegniamo del tutto la speranza” ha riferito il sindaco D’Apollonio