Il ‘drive-through’ per effettuare i tamponi in auto si farà anche a Campobasso, quasi sicuramente in contrada Selvapiana. L’esito del sopralluogo di questa mattina – 4 novembre – sembra positivo, la zona appare adatta sia per la riservatezza che assicura che per la vastità della zona individuata. Infatti, oltre alla parte antistante la Cittadella dell’Economia si sta valutando anche di impiegare il nuovo e grande parcheggio dello stadio, dalla parte della curva sud, per intendersi, che consentirebbe un agevole flusso delle auto e non intaserebbe la viabilità cittadina.

All’incontro hanno partecipato il Generale di brigata dei Carabinieri, Carlo Cerrina, il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina (che ieri in Consiglio comunale aveva annunciato il piano), il direttore generale dell’Asrem, Oreste Florenzano, e il direttore di dipartimento della Regione Molise, Manuele Brasiello. Le due aree sono state ‘scrutate’ palmo a palmo per verificarne le caratteristiche che dovrebbero essere idonee a ospitare le persone in auto che dovranno effettuare il tampone per accertare la presenza del nuovo coronavirus secondo una modalità già utilizzata in altre città italiane come Roma.

Dunque, come anticipato da Primonumero, sono al vaglio entrambe le ipotesi: Cittadella dell’Economia o parcheggio dello stadio. E non è escluso che le due soluzioni potrebbero coesistere. Ma la valutazione decisiva e ultima spetta sia all’Asrem e alla Regione, per la parte sanitaria, che ai Carabinieri per la parte organizzativa e soprattutto relativa alla sicurezza. Nell’area saranno realizzati dei percorsi specifici da seguire per chi dovrà effettuare l’esame rinofaringeo e allestite le postazioni per il prelievo che viene svolto dal personale sanitario.

Aspetto importante: il tampone tramite drive-through sarà effettuato solo alle persone che sono già prenotate e in attesa, non a chiunque si rechi nella zona. E’ un modo per non intasare i locali dell’ospedale Cardarelli e dunque smaltire un buon numero di tamponi già in prenotazione.

E’ chiaro che mancano una serie di strutture mobili che bisognerà mettere su per avere sotto controllo la situazione. Il generale Cerrina del Comando Abruzzo-Molise ha raggiunto Selvapiana subito dopo le cerimonie del 4 novembre.