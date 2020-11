Da giorni a Campobasso e nel mondo della scuola si parla del cluster “Style dance”, dal nome del centro di danza di via Crispi in cui sono stati riscontrati una trentina di casi positivi al Sars CoV-2.

Tra loro – come abbiamo scritto in questo articolo del 9 novembre – c’è anche Sara Aniello, direttrice artistica della scuola, dimessa dall’ospedale Cardarelli il 10 novembre dopo alcuni giorni di ricovero nel reparto di Malattie infettive.

A precisare su alcuni passaggi del nostro articolo è suo marito, il signor Antonio Buonanno, il quale riferisce che “alla Style dance tutti i protocolli sono stati sempre rispettati, abbiamo adottato tutte le precauzioni necessarie a garantire ai nostri iscritti di poter fare lezioni in totale sicurezza ma non possiamo sapere – esattamente come avviene nelle scuole – ciò che succede fuori. Mi dispiace – riferisce il coniuge della titolare – passare per untori della scuola perché non ci sono ad oggi evidenze ufficiali che colleghino questo cluster all’aumento dei contagi nelle scuole della città”.

Quella di Primonumero – lo precisiamo a scanso di equivoci – era una indagine giornalistica basata sulla frequenza con la quale abbiamo riscontrato il collegamento tra intere classi in isolamento e positivi accertati provenienti dalla Style dance. Indagine che non ha la pretesa (e lo abbiamo scritto a chiare lettere anche nel precedente articolo) di sostituirsi al lavoro dei professionisti del tracciamento e della ricostruzione delle catene di trasmissioni. Compito affidato al dipartimento di prevenzione dell’Asrem che da qualche tempo parla genericamente di “cluster noti” anche se essi contengono al loro interno diversi focolai. Allo stesso modo diamo atto al signor Buonanno che non è assolutamente escluso che il “caso zero” di questo cluster possa essere arrivato dall’esterno (finanche da un familiare – genitore o fratello/sorella maggiore della allieva risultata positiva) e che non sia stata per forza sua moglie la ‘paziente zero’ che ha infettato gli altri.

Anche questo potrà accertarlo solo l’Asrem nella sua indagine.

Altra precisazione riguarda l’intervista citata da Primonumero sull’assenza di casi positivi nella scuola e rilasciata da Sara Aniello al magazine di settore Campididanza “ben prima di sapere di aver contratto il Coronavirus”.

Innegabile è l’esistenza del cluster in cui vengono conteggiate non solo le bambine positive (“una decina al massimo come risulta a noi” spiega il signor Antonio) e le allieve più grandi che frequentano le scuole superiori ma anche insegnanti, collaboratori e soggetti non appartenenti alla scuola di danza come alcuni familiari della direttrice Aniello.

La Style dance è chiusa dal 26 ottobre, tre giorni prima che la sua titolare venisse a conoscenza della sua situazione. “E comunque – conclude il signor Antonio – non appena saputo lo abbiamo comunicato a tutti, è nostro interesse tutelare la salute dei nostri iscritti. Lo stesso dipartimento di Igiene pubblica è stato contattato dalla nostra segretaria che ha inviato all’Asrem orari, presenze e temperatura corporea dei bambini. Se avessero avuto anche un solo decimo di febbre non sarebbero mai potuti entrare a lezione”.