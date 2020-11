Spacciatore di cocaina incallito portato in carcere: nascondeva la droga in luoghi pubblici

Cocaina: era questo che vendeva in cambio di denaro il giovane campobassano di circa 25 anni portato in carcere dalla Guardia di Finanza del capoluogo in esecuzione di una misura cautelare.

Lo spacciatore, già noto ai finanzieri (era stato arrestato in flagranza di reato un mese fa), continuava a occuparsi del suo traffico illecito nonostante i precedenti e le restrizioni anti Covid. Secondo le Fiamme gialle il ragazzo era abilissimo ad occultare in luoghi pubblici la droga. Sapeva come muoversi e a chi vendere le sostanze, ma nonostante tutto è stato raggiunto da questa ordinanza di custodia cautelare in cella perché evidentemente ogni altra misura restrittiva si era rivelata inutile.

Il traffico di cocaina è durato parecchio tempo, la piazza era proprio Campobasso dove avveniva la cessione di piccoli quantitativi ripetuta nel tempo. Ora il ragazzo è a disposizione dell’autorità giudiziaria mentre l’attività di contrasto ai traffici illeciti e i controlli sul rispetto delle più recenti disposizioni anti contagio da Coronavirus proseguono.