Software contabilità semplificata: a cosa serve e perché è così importante

Nel campo dei regimi contabili, tra i più adottati c’è senza dubbio quello della contabilità semplificata. Questo regime consente alle imprese di piccole dimensioni di beneficiare di diversi vantaggi fiscali attraverso un regime contabile opzionale che snellisce il lavoro della tenuta dei registri contabili, soprattutto grazie all’adozione di determinati programmi. Scopriamo quali sono i requisiti per usufruire di questi vantaggi e vediamo perché scegliere il miglior software per la contabilità semplificata .

Per aver accesso al regime di contabilità semplificata occorre rispettare diversi requisiti. Bisogna, ad esempio, far parte del registro delle imprese individuali, oppure essere una società di persone ed enti non commerciali.

Esistono inoltre limiti di fatturato e a partire dal 2017 viene calcolato il reddito di chi adotta tale regime in base al principio di cassa. Fino all’anno precedente veniva adottato il principio di competenza. Questo regime prevede – tra le altre cose – che le registrazioni contabili vengano eseguite rispettando il criterio cronologico ossia data incassi e pagamenti, ricevuti o effettuati. E bisogna, inoltre, indicare per ciascuna operazione diversi dati come l’importo dell’incasso, il soggetto che ha effettuato il pagamento e così via.

Il software per la contabilità semplificata

Le aziende che vogliono velocizzare e rendere più efficiente il lavoro del proprio reparto amministrativo si affidano ad un software di contabilità semplificata. Si tratta di un programma che permette di avere il pieno controllo di tutti i processi interni.

Si tratta, dunque, di uno strumento indispensabile che permette di gestire in maniera automatica tutte quelle che sono le attività all’interno del reparto amministrativo come, ad esempio, le scritture contabili, oltre che determinare la situazione patrimoniale ed economica di un’azienda in maniera semplice e veloce.

Con questo programma si avrà la possibilità di sviluppare il proprio business migliorando il rendimento della propria attività attraverso il controllo totale dei processi interni all’azienda, il controllo di gestione con il monitoraggio dei movimenti interni, la gestione dei flussi di cassa senza correre il rischio di errori, il controllo delle performance e le prestazioni aziendali. Inoltre, il software di contabilità semplificata permette di ottenere un risparmio di tempo importante, in modo da potersi dedicare poi alle altre attività.

Altro fattore da non sottovalutare è quello della compilazione dei dati. Fino a qualche anno fa, quando non venivano utilizzati ancora strumenti tecnologici, il rischio errore era piuttosto alto e frequente anche perché il lavoro era tanto ed i tempi ristretti. Grazie all’utilizzo di tali strumenti tecnologici è possibile ottenere non solo un risparmio dal punto di vista del tempo, ma anche una sicurezza nella compilazione dei dati visto che il software permette di salvare in automatico tutti i dati necessari per le varie attività. Ovviamente ciò nel pieno rispetto della privacy viste le stringenti norme in materia.

In azienda il programma in questione può essere utilizzato da più postazioni contemporaneamente oltre ad essere compatibile per diversi sistemi operativi e si può usare da qualsiasi dispositivo. Inoltre, è possibile condividere il lavoro e le varie informazioni con gli altri collaboratori per avere un confronto sempre importante e proficuo.

Il mercato offre diverse soluzioni a chi vuole utilizzare questo tipo di applicativo. Esistono, infatti, software base ed altri con funzionalità più avanzate. I primi sono quelli più snelli e semplici che consentono una più efficace gestione della contabilità ordinaria. Ci sono, poi, quelli realizzati su misura per la propria azienda che permettono quindi di personalizzare l’offerta e risultare più completi.

Si tratta, dunque, di software che sono diventati indispensabili per qualsiasi genere di attività in quanto permettono di lavorare in maniera più veloce ed efficiente, consentendo sempre il pieno controllo delle attività e senza correre il rischio di errori che possono capitare durante la giornata lavorativa.