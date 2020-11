Soa: “Disastro sanitario in Molise, valanga di mail al Governo”

Il sindacato Soa riferisce di aver inviato centinaia di mail al Governo “per il disastro sanitario molisano. Ora il governo intervenga”.

“Una protesta non nata dal nulla – scrive il Soa – ma dalla prosecuzione di una lotta giá avviata da tempo. L’aggregazione di liberi cittadini per la sanità pubblica lancia in rete una nuova iniziativa, questa volta i protagonisti sono state le persone molisane che subiscono quotidianamente il disastro sanitario pubblico regionale e la gestione capestro dell’emergenza covid”.

Proprio per questo “sabato 7 novembre dal Molise sono partite tramite mail una lettera di protesta al presidente del consiglio con il sistema copia e incolla sul social. Centinaia e centinaia di persone mettendoci la faccia così facendo hanno informato direttamente il governo centrale, stanchi del protrarsi della situazione di disagio hanno chiesto di esautorare tutta la gestione politica e amministrativa sanitaria che opera in regione a cominciare dal presidente Toma che ha la delega governativa per l’emergenza covid. In doppia mail oltre che al governo l’indirizzo indicato nell’iniziativa é stato anche quello dei promotori che in pochissimo tempo hanno ricevuto un’ondata di mail.

Ora pretendiamo dal governo risposte certe e concrete. Con la grande partecipazione all’iniziativa senza ombra di dubbio si dice basta a una politica scellerata che a pagarne le conseguenze é un’intera regione e il diritto alla salute collettiva. Andiamo avanti ancora più forti”.