Sindaco Caporicci e famiglia negativi, scuole Portocannone verso riapertura

Le scuole di Portocannone verso la riapertura per lunedì 16. Lo comunica il primo cittadino che, peraltro, è risultato negativo (così come tutti i suoi familiari) al tampone che rileva l’infezione da Sars-Cov-2.

Così il sindaco Giuseppe Caporicci su facebook: “Questa mattina sono stati caricati sul sito dell’Asrem i risultati dei tamponi molecolari effettuati su tutto il mio nucleo familiare a seguito di un contatto con un mio congiunto positivo, per il quale motivo avevo precauzionalmente adottato ordinanza di chiusura delle scuole.

I tamponi sono tutti negativi; provvederò quindi a revocare immediatamente il provvedimento per cui lunedì potranno riprendere le lezioni in presenza per tutte le nostre scuole di ogni ordine e grado.

Con l’occasione ringrazio di vero cuore tutte le persone che in questi giorni, con un messaggio, una telefonata o un messaggio su Facebook mi hanno manifestato il loro affetto e la loro vicinanza.

Grazie davvero a tutti”.