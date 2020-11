Non solo sette giorni e nemmeno un giorno all’anno: i ragazzi dell’istituto Bernacchia di Termoli hanno celebrato venerdì scorso 13 novembre la Giornata della Gentilezza, “anche se – come raccontano gli stessi alunni – essere gentili non serve un giorno solo, ma sempre”.

Con canti, filastrocche e poi riflessioni e anche un film, gli studenti dell’istituto comprensivo del centro cittadino hanno compreso il valore dell’essere gentili, delle parole e del rispetto da dedicare a tutti: tra compagni di scuola, in classe, in città e poi tra adulti, in palestra e anche nei momenti di svago. Nonostante le misure anti covid, tutti gli studenti, dai più piccoli dell’infanzia fino a quelli più grandi delle medie, hanno dedicato alcune lezioni con i loro insegnanti alle riflessioni.

I più grandi hanno letto il brano “La protesta” che narra l’episodio di ribellione di Rosa Parks sulle discriminazioni razziali e hanno poi aperto un dibattito interessante e particolarmente sentito, fino a guardare insieme il film “The Help”.