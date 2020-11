Si spengono le luci dei negozi, presidio davanti alla Regione. E il Comune ‘partecipa’ all’Offday

Sarà oggi l’Offday, il giorno in cui il neocostituito Comitato Commercianti Molisani ha proclamato la chiusura delle proprie attività commerciali. La manifestazione si terrà oggi a partire dalle 18.

Oggi 16 novembre, data emblematica in cui si concentrano una miriade di versamenti fiscali a carico delle aziende. E oggi stesso, davanti il Palazzo della Regione Molise in Via Genova a Campobasso, dalle ore 16, si terrà un presidio in forma statica nel rigoroso rispetto di tutte le norme anti-Covid, a partire dal distanziamento sociale e dal corretto uso della mascherina.

“In quella sede si richiede un incontro formale con il Presidente Donato Toma e l’avvio di un tavolo di confronto per salvare e rilanciare i tanti negozi al dettaglio che popolano il territorio regionale, esclusi di fatto dai Decreti Ristoro appena approvati in sede nazionale, al fine di vagliare le nostre proposte di intervento che hanno i caratteri dell’urgenza data la criticità del momento. Per quanto i commercianti siano stati infatti fra i primi ad attivarsi per rendere i propri locali a norma nel rispetto dei protocolli anti-contagio, il consistente calo degli introiti rende necessari per i codici ATECO esclusi dai Decreti Legge RISTORO e RISTORO BIS un intervento da parte della Regione Molise. Si ribadisce con forza che tale manifestazione del tutto pacifica non ha alcuna connotazione politica ed è scevra da strumentalizzazioni da parte di qualsivoglia sindacato o associazione di categoria”.

Intanto il Municipio di Termoli, città dove molti commercianti aderiranno alla protesta, ha esposto la locandina della manifestazione.

Manifestazione simbolica che, per gli organizzatori, ha un senso in una frase di Francis Bacon: “Perchè la luce sia splendente, ci deve essere l’oscurità”.