Si mette alla guida dopo aver consumato cocaina e tampona un motociclo, denunciato

I carabinieri ha intensificato i controlli alla circolazione stradale in tutta la provincia e non sono mancate denunce e contravvenzioni.

A Toro i carabinieri hanno denunciato un giovane del posto che, alla guida del proprio veicolo, lungo la provinciale 56 all’altezza del bivio San Giovanni in Galdo, aveva provocato un incidente tamponando un motociclo. Sottoposto a controllo sanitario presso una struttura di Campobasso, l’automobilista è risultato positivo alla cocaina.

I militari di Mirabello Sannitico, invece, hanno fermato un automobilista al quale era stata sospesa la patente già tre anni fa per guida in stato di ebrezza perché beccato con tasso alcolemico superiore al limite consentito; giorni fa l’uomo, decidendo di riprendere l’auto senza sottoporsi alla visita medica di revisione della idoneità psicofisica alla guida, è incappato in un posto di controllo. L’uomo, un 40enne di Gildone, sorpreso per due volte di seguito a condurre autovetture con patente di guida non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici, oltre a dover pagare due distinte multe, considerata la recidiva nel biennio, è stato denunciato alla Procura.