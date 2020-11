Niente da fare. Come preannunciato e anche scontato, è stata rinviata ufficialmente la partita di domenica 29 novembre tra l’Albalonga e il Campobasso. L’incontro era valido come recupero della sesta giornata ma è stato rinviato a data da destinarsi.

Un confronto che a novembre è già stato posticipato tre volte: il 1 novembre, quando risultarono positivi alcuni tesserati dei laziali, il 18 (quando è stata rinviata d’ufficio) e, appunto, il 29 novembre.

Intanto, in virtù del recupero vinto per 5-0 sull’Aprilia, il Notaresco ha scavalcato i Lupi in testa alla classifica. In attesa che la squadra di Cudini possa recuperare con l’Albalonga. A questo punto, appare difficile anche svendere in campo il 6 dicembre alla ripresa del campionato. Si incrociano le dita…