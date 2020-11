Un focolaio di dimensioni importanti è scoppiato nella scuola di danza Style Dance di Campobasso. Il centro che si trova in via Crispi, nel capoluogo, è gestito dalle sorelle Celestina e Sara Aniello, entrambe risultate positive al virus Sars-Cov-2.

Prima che l’ultimo decreto del presidente del Consiglio dei Ministri chiudesse piscine, palestre, teatri e musei c’era attività alla Style Dance che è tra le più importanti scuole di danza della regione con diverse succursali sparse in Molise.

Si tratta di una realtà che vanta esperienza trentennale, scelta in città da aspiranti piccole ballerine, molto spesso bimbe in età scolare che hanno a loro volta fratelli o sorelle in altre scuole del capoluogo.

Il cluster “noto”, come lo definisce genericamente l’Asrem nel suo bollettino quotidiano, sta destando enorme preoccupazione nelle famiglie campobassane: diversi dei casi di positività riscontrati alla Style Dance, infatti, sono stati collegati ai numerosi piccoli focolai scoppiati nelle scuole in questi giorni. I numeri di studenti positivi iniziano ad essere elevati anche tra coloro che frequentano le elementari con la conseguenza che decine di studenti sono in isolamento domiciliare in attesa del tampone e l’attività didattica è sospesa in quelle classi in cui è stato accertato almeno un caso di soggetto positivo all’infezione da nuovo coronavirus (il più delle volte senza mostrare sintomi o con segni appena evidenti).

Tra questi positivi ci sono anche bimbe iscritte alla scuola di danza diretta dalle sorelle Aniello.

Sara, la direttrice artistica della scuola, in una recente intervista rilasciata al magazine di settore “Campadidanza” (pubblicata il 30 ottobre, non sappiamo se prima o dopo aver saputo di essere positiva al virus) ha dichiarato di “rispettare linee guida e protocolli”, di aver riscontrato “un calo degli iscritti per paura del contagio” e di non comprendere la nuova chiusura di scuole come la sua “per il semplice motivo che non abbiamo mai registrato un caso di contagio nelle nostre sedi e soprattutto perché abbiamo rispettato tutte le procedure andando anche oltre per motivi precauzionali”.

Eppure l’esistenza di un cluster legato alla Style Dance risulta anche alle forze dell’ordine. Che sia stato vettore di contagio negli istituti scolastici potrà certificarlo solo una accurata indagine di ricostruzione dei contatti da parte dell’Asrem. Ma tanti sono i genitori che in questi giorni hanno potuto riscontrare, direttamente o indirettamente, un collegamento tra la scuola di danza e la didattica scolastica sospesa.

Se la cosiddetta catena dei contagi mostrerà, come già sembra, l’espansione di un focolaio dal mondo dello sport a quello della scuola, il cluster “noto” certificherà anche un’altra storia: quella che tanti insegnanti e dirigenti scolastici vanno ripetendo da quando le attività didattiche sono ripartite in presenza. E cioè che le scuole sono posti sicuri e che il contagio arriva da fuori.

La ministra Lucia Azzolina ha definito in più occasioni la scuola come un luogo “protetto” in cui vigono “regole precise che studenti e studentesse stanno seguendo in maniera ordinata, grazie anche all’impegno di tutto il personale scolastico”. A conferma delle sue dichiarazioni, report settimanali dell’Istituto superiore di Sanità che parlano di un rischio di trasmissione del virus nelle scuole molto basso. Alla metà di ottobre meno del 4 per cento dei nuovi focolai era nelle scuole, come evidenziato in una recente “Indagine sulla propagazione del virus nella scuola”. Insomma, non saranno più i dati confortanti della zero virgola qualcosa di inizio anno ma è pur sempre una certificazione del fatto che le regole, tante volte, sono più molli fuori dalle classi che dentro.