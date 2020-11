Scomparsa di Vincenzo Di Grezia, il cordoglio

L'emergenza

55 in Infettive, reparto allargato al massimo possibile con posti letto ricavati anche in altre corsie, 7 in Rianimazione. Lettera dei vertici Asrem che chiedono a tutti gli ospedali molisani di tenersi pronti ad un ulteriore aggravamento della curva pandemica. Intanto il segretario regionale del Pd ricostruisce la vicenda delle ospedalizzazioni: “E’ un disastro, e lo dicono i numeri e la Asrem. Ma per Toma e Roberti va tutto bene”.