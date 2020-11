E’ stata alta l’adesione dei dipendenti delle imprese che operano nel settore delle pulizie e che hanno risposto allo sciopero indetto da Filcams Molise, Fisascat Abruzzo Molise e dalla Uiltucs Molise. Al centro delle rivendicazioni dei lavoratori il rinnovo del contratto: “Da oltre 7 anni – spiegano i sindacati in una nota – non viene rinnovato il Ccnl applicato a questa categoria di lavoratori”. E dunque “da oltre sette anni, il loro reddito, già esiguo non subisce modifiche in positivo, nonostante il quotidiano, duro impegno di ciascuno di loro, che ha un salario esiguo, orari spesso ridotti, carichi di lavoro pesanti e condizioni di lavoro spesso difficili”.

Un lavoro che è diventato più rischio negli ultimi mesi dell’epidemia provocata dal nuovo coronavirus. E questo aspetto viene rimarcato dai sindacati: “Si pensi all’impegno ed al sacrificio di tutti i lavoratori del settore in fase di pandemia, si pensi all’importanza del loro operato nella fase di contrasto e diffusione del virus Covid – 19 , al lavoro indispensabile di pulizia e sanificazione che questi lavoratori fanno nel pubblico e nel privato, in fabbriche, ospedali, enti pubblici, case di cura, uffici.

Non si può e non si deve restare ciechi rispetto a chi opera nell’ombra, ma lo fa a garanzia dell’intera collettività”.