Saggezza e stupidità

di don Mario Colavita

Di parabole nel vangelo di Matteo ce ne sono tante, gli studiosi ne hanno registrate più di dieci, esse partono dalla visione della quotidianità e usate come annuncio del regno di Dio.

Una queste (parabole) è quella dello sposo che sta per venire. Matteo usa l’immagine cara al mondo ebraico: Dio sposo che va in cerca della sposa/infedele, il popolo.

Nella realtà durante le nozze era la sposa che andava dallo sposo scortata e accompagnata dalle amiche, lo sposo la riceveva.

Nella parabola si invertono le parti è lo sposo che arriva e il corteo della sposa (le dieci vergini) che lo aspettano.

Matteo ci tiene a precisare che il corteo della sposa è composta da fanciulle divise in sagge e stupide. Il corteo sponsale è immagine del popolo, della chiesa in cui non tutti accolgono e intendono correttamente il significato dell’attesa e della venuta di Cristo alla fine dei tempi.

È interessante la parabola perché ci fa crescere in quella fede nell’attesa della venuta del Signore, confermata nelle parole di Paolo che dice: “Non vogliamo, fratelli, lasciarvi nell’ignoranza a proposito di quelli che sono morti, perché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza […] noi, che viviamo e che saremo ancora in vita alla venuta del Signore, non avremo alcuna precedenza su quelli che sono morti” (1Ts 4,13).

La parusia (presenza, arrivo), termine che a molti è ignoto era di uso comune nelle prime comunità cristiane designava la venuta definita di Cristo nella storia. I cristiani attendevano il ritorno glorioso di Cristo nel segno della misericordia predicata dal vangelo.

La parabola, allora, ci vuole scuotere nel ricordarci quest’avvenimento, pensarci e preparaci ad avere fiducia nel Signore risorto.

La stupidità delle cinque fanciulle sta proprio nella poca responsabilità e nella capacità di vita interiore, una stupidità che ci condanna ad non vedere o partecipare la bellezza dello sposo-Gesù che arriva.

La stessa stupidità, nel vangelo di Matteo è confermata nell’uomo che costruisce la sua casa sulla sabbia, cadde la pioggia, soffiarono i venti che abbatterono la casa.

Al contrario le cinque fanciulle sagge rappresentano gli uomini e le donne consapevoli, responsabili sul loro compito e si preparano in modo tale da poterlo adempiere anche qualora si verificassero imprevisti. Occorre tener vivo il desiderio del Signore, l’amore per lui, la passione per il suo Regno.

In un certo modo la parabola ci mette innanzi due modelli contrapposti di cristiani: saggi e stupidi. Degli stupidi dovremo aver paura, sono pericolosi. Dietrich Bonhoeffer, pastore protestante scriveva: “Per il bene la stupidità è un nemico più pericoloso della malvagità. Contro il male è possibile protestare ma contro la stupidità non abbiamo difese. Qui non si può ottenere nulla, né con proteste, né con la forza; le motivazioni non servono a niente. Nel far questo lo stupido, a differenza del malvagio, si sente completamente soddisfatto di sé […] è necessario essere più guardinghi nei confronti dello stupido che del malvagio”.

La saggezza per il credente è tenere il desiderio della venuta del Signore con la sua attesa amorosa e fattiva. Andare incontro allo sposo da saggi vuol dire uscire da sé toglierci di dosso pregiudizi e stupidità, mondanità spirituale e vuoto interiore che non fanno latro che allontanarci dalla festa di nozze preparata da Dio per tutta l’umanità