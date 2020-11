Rigenerare gratis la batteria del muletto: il successo dell’iniziativa di Orzi Carrelli

La scarsa durata delle batterie è un problema che chiunque lavori con il carrello elevatore conosce molto bene, perché si presenta inevitabilmente ogni anno, quando le temperature iniziano ad abbassarsi con l’arrivo dell’inverno. Le batterie infatti, soprattutto se non sono state mantenute nel modo adeguato, tendono a perdere la loro capacità di carica fino ad esaurirsi completamente. Questo però non significa che debbano essere per forza di cose gettate e sostituite: è possibile anche rigenerarle ed è quello che fa Orzi Carrelli, azienda specializzata in vendita, noleggio, assistenza e manutenzione di carrelli elevatori e transpallet. Come si legge nel portale ufficiale www.orzicarrellielevatori.com/ , il servizio di rigenerazione viene offerto gratuitamente e vale dunque la pena capire di cosa si tratta.

L’interessante iniziativa di Orzi Carrelli

L’iniziativa di Orzi Carrelli prevede un servizio di rigenerazione delle batterie ormai scariche dei muletti, che permette di recuperare il 30% della loro capacità di carica. Si tratta di un servizio senz’altro interessante, che viene offerto gratuitamente e che quindi rappresenta una grande opportunità per le ditte e le imprese che operano con i carrelli elevatori.

Naturalmente, Orzi Carrelli è in grado di rigenerare tutte le batterie usate che però non sono ancora giunte al termine del loro ciclo di vita. Generalmente, queste vengono buttate e sostituite con un evidente dispendio di risorse economiche da parte della ditta. Grazie al servizio di rigenerazione offerto da Orzi Carrelli è dunque possibile recuperare il 30% della batteria, allungandone dunque la vita e risparmiando notevolmente.

Il pacchetto comprende tutte le verifiche di sicurezza, un check sulle condizioni della batteria del muletto ed un ripristino gratuito fino al 30%.

Un servizio utile, ma anche comodo

Il servizio offerto da Orzi Carrelli è senz’altro utile dunque per qualsiasi ditta che sia dotata di carrelli elevatori, ma è anche decisamente comodo. La batteria infatti viene presa in carico dallo staff dell’azienda, che prova a rigenerarla dopo aver effettuato un check ed una verifica di sicurezza. A lavoro concluso, la batteria viene spedita al proprietario che quindi non deve preoccuparsi di nulla.

Va precisato che le spese di spedizione sono a carico del cliente, ma considerando che il servizio è completamente gratuito si tratta di un costo che si può sostenere.

Orzi Carrelli: una realtà che guarda al futuro

Questa iniziativa non è di certo la prima proposta da Orzi Carrelli, che da sempre ha uno sguardo rivolto al futuro e cerca di offrire servizi di alto livello, che siano in grado di assecondare le reali esigenze della clientela. Basti pensare che proprio questa azienda è stata tra le prime a proporre un servizio di sanificazione dei muletti in seguito allo scoppio dell’epidemia di Covid-19 nel nostro Paese. Orzi Carrelli si è sempre dato da fare, anche in passato, per offrire servizi di alta qualità che permettessero alle imprese di trovare le risposte che cercavano. Si distingue quindi dalle altre realtà del settore, al punto che è stata una delle prime ad offrire anche corsi accreditati per il conseguimento del patentino per mulettisti.