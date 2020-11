Sono ormai quasi conclusi a Petacciato i lavori di realizzazione della nuova tensostruttura che sarà dedicata alle attività sportive e alle manifestazioni artistiche o culturali al chiuso. I lavori da 165mila euro oltre Iva erano stati affidati alla Società Biocostruzioni srl di Colletorto per realizzare un impianto da 25 metri di larghezza per 43 di lunghezza e vedono ormai l’opera in fase di conclusione.

Dopo la posa in opera delle capriate, poche settimane fa, adesso gli operai hanno sistemato la copertura e la forma della struttura è ormai evidente a occhio nudo. “Manca solo il pavimento e finalmente Petacciato avrà un luogo al chiuso dove praticare attività sportive – commenta il sindaco Roberto Di Pardo sui social -. E finalmente avrà anche un luogo sicuro in caso di eventuali calamitá: ricordo ancora il sisma del 2018 e le 200 persone che hanno dormito nel piazzale antistante lo stadio”.

La tensostruttura sta sorgendo in via Adriatico, di fianco allo stadio ‘Marchesi Battiloro’, laddove prima c’era un campo da tennis e poi il ‘mini-pitch’, un campo utilizzato per diverse discipline dai ragazzi del posto.

La nuova opera potrà essere usato come palestra per gli alunni della scuola Vincenzo Cuoco, o anche come campo di calcio a 5, basket, volley o altre discipline sportive. Inoltre potrà ospitare un piccolo palco per gli spettacoli dell’orchestra della scuola o altri tipi di intrattenimento, oltre a essere il luogo dove tenere incontri al chiuso per convegni o dibattiti.

Chiaramente, considerata l’emergenza epidemiologica in atto, è possibile che il suo utilizzo venga ritardato di qualche mese.