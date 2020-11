Quarantena per evitare il contagio, il sindaco di Vinchiaturo contesta Toma: “Ordinanza senza senso”

“Un’ordinanza che non condivido affatto e che non ha alcun senso in questa situazione in cui il virus è diffuso ovunque, molto anche nella nostra regione”. E’ durissimo il commento del sindaco di Vinchiaturo, Luigi Valente, sul provvedimento firmato ieri dal capo della Giunta regionale Donato Toma per imporre la quarantena obbligatoria a chi rientra da una delle regioni dichiarate “rosse” o “arancioni” dal Governo.

“Non capisco perché – argomenta il primo cittadino di Vinchiaturo – chi rientra da Pescara, Foggia o Benevento dovrebbe essere più accorto (e sottoposto a quarantena) di chi si sposta da Campobasso a Termoli o da Isernia a Larino.

Senza parlare poi delle carenze interpretative dovute alla poca chiarezza di detta ordinanza. La trovo una mera operazione di facciata che contribuisce ad appesantire ancora il lavoro già complicato di medici e personale Asrem e crea problemi seri ad alcune categorie di lavoratori”.

Non l’unico ad esprimere perplessità sull’ordinanza. Per l’ex sindaco di Fossalto Nicola Manocchio “produce effetti devastanti per le aziende, i lavoratori autonomi che si recano fuori regione”. Ma ci sono anche altri lavoratori che nel commentare il post di Valente hanno espresso le proprie incertezze perchè, ad esempio, viaggia molto (è il caso degli autotrasportatori) oppure utilizza i mezzi pubblici ed è a rischio contagio.