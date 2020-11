Pronti a partire i lavori allo stadio Selvapiana: l’opera assegnata ad una ditta di Cerignola

Dopo l’approvazione del progetto esecutivo dei lavori di “ripristino dei copri ferro dello stadio comunale Selvapiana”, per un importo di 200mila euro finanziato con fondi comunali, di cui: 154.070,60 per lavori a base d’asta soggetti a ribasso, 5.518,92 costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed 40.410,48 quali somme a disposizione dell’amministrazione; ora si è pronti a partire.

Alla manifestazione di interesse hanno presentato la propria offerta 120 concorrenti che, per hanno concorso alla procedura di aggiudicazione.

Al termine di tutte le procedure previste per le legge, è risultata aggiudicataria la ditta “Iti Costruzioni Srl Unipersonale” con sede a Cerignola. Società iscritta nel registro delle Imprese di Foggia. Si è aggiudicata i lavori con il ribasso del 30,39% sull’importo a base di gara con conseguente determinazione dell’importo di aggiudicazione contrattuale di 112.767,47 euro di cui 5.518,92 euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre Iva nella misura di legge.

Dunque si parte concretamente con i lavori tanto attesi per portare la capienza a 7500 tifosi. Obiettivo: terminarli entro l’anno.