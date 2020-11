Prima piantumazione per il progetto Regalbero: pronti 47 alberi

Il progetto Regalbero.it prende concretezza: sabato 14 novembre, in Via Martiri di Via Fani, avrà luogo la prima piantumazione di 47 alberi tra cui 14 tigli, 9 lecci, 8 frassini, 5 aceri, 3 siliquastri, 3 mirabolani, 2 platani e 3 meli autoctoni del Molise.

A causa della pandemia, non potrà esserci come previsto un evento pubblico. La piantumazione sarà tuttavia raccontata sulle reti sociali, sulle pagine Facebook e Instagram di Regalbero.it, con numerosi contenuti foto e video.

È bene ricordare in che cosa consiste il progetto. Il sito offre la possibilità di fare un regalo originale e sostenibile, consentendo infatti di regalare un albero per qualsiasi occasione: un compleanno, una nuova nascita, un anniversario o in memoria di una persona cara. Poco dopo aver completato l’acquisto, si riceve via mail un attestato con le coordinate gps dell’albero, personalizzabile con una dedica.

Gli alberi sono piantati nel territorio di Montenero di Bisaccia, nel corso di due eventi annuali, in autunno e in primavera. Regalbero.it nasce da un’idea di Lorenzo Di Stefano, realizzata in collaborazione con l’Associazione di promozione sociale “la Bottega degli Incanti”.

Nell’epoca dei cambiamenti climatici, il progetto mette in pratica la logica del «Pensare globale, agire locale», consentendo non solo di regalare qualcosa di originale, ma di fare allo stesso tempo un dono all’ambiente e al futuro. Perché tutti sanno che gli alberi sono alleati del clima, del suolo e dell’aria: assorbono anidride carbonica, emettono ossigeno, favoriscono la biodiversità e molto altro ancora. Perché regalare un albero è un gesto di speranza rivolto al futuro, un atto d’amore che fa bene a chi lo dona, a chi lo riceve ed all’intero Pianeta.