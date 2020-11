C’è anche il maestro Vittorio Buonomo tra i positivi al Sars-Cov-2. La notizia, che sta circolando in queste ore grazie ad un post pubblicato su Facebook dal fratello Antonio, sta mettendo in apprensione la città di Campobasso che poco più di quindici giorni fa ha ospitato il Festival delle Percussioni. L’evento si è tenuto al Savoia dal 16 al 18 ottobre, in pratica prima che scattasse il lockdown di cinema e teatri, e in quell’occasione Buonomo ha diretto l’orchestra che si è esibita sul palco.

“Avviso importante per coloro che hanno partecipato al festival di percussioni a Campobasso (e hanno avuto contatti con mio fratello Vittorio e la moglie).

Appena rientrati a Napoli, hanno accusato febbre e altri sintomi sospetti. Risultati positivi al Covid, attualmente sono ricoverati in due diversi ospedali e versano in gravi condizioni”, il messaggio apparso questo pomeriggio (2 novembre) sui social ‘accompagnato’ da una serie di reazioni di apprensione.

Perchè domenica sera, 18 ottobre, dopo il concerto i musicisti avrebbero cenato in un noto ristorante del centro città. E soprattutto, nei giorni antecedenti l’esibizione, Buonomo avrebbe svolto le prove al Conservatorio ‘Lorenzo Perosi’ di Campobasso, come riferiscono a Primonumero fonti interne allo stesso istituto di alta formazione musicale. E la notizia della positività del maestro ha messo in subbuglio tutti coloro che sono entrati in contatto con lui e che non sarebbero stati contattati dalle autorità sanitarie nell’ambito della ricostruzione della mappa epidemiologica che viene svolta quando si accerta un’infezione da Sars-Cov-2.

SP