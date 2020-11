Positivi nelle scuole, chiusure in blocco in diversi Comuni – AGGIORNAMENTI

Le chiusure e i provvedimenti restrittivi si susseguono. Parliamo delle scuole molisane, che come in tutta Italia riscontrano dei casi positivi al covid-19. Nelle ultime ore sono diversi gli istituti chiusi con ordinanze dai sindaci dei rispettivi Comuni. Soprattutto nella provincia di Isernia.

Infatti, sono chiuse fino al 7 novembre le scuole di ogni ordine e grado nei Comuni di Colli al Volturno, Montaquila e Fornelli. Le decisioni adottate dai sindaci sono soprattutto a scopo precauzionale, per via del diffondersi del virus nelle comunità. Per quanto riguarda l’Istituto Molise Altissimo, sono state decise delle chiusure in tre Comuni. A Carovilli sono chiuse le scuole di ogni ordine e grado fino al 14 novembre, cioè per oltre una settimana.

Stesso provvedimento ma fino al 7 novembre e solo per scuole dell’infanzia e primaria a Miranda. Chiuse quelle di ogni ordine e grado a Capracotta, fino a data da stabilirsi: positivi un docente e un alunno, mentre sono in quarantena diciotto studenti e sei insegnanti. Si sta svolgendo chiaramente la didattica a distanza.

Passando alla provincia di Campobasso, l’Istituto Comprensivo di Campodipietra ha riscontrato un caso positivo nella scuola primaria e ha deciso di sospendere le attività didattiche in due classi fino al 9 novembre. La ‘Colozza’ di Campobasso ha attivato la didattica a distanza per una classe della secondaria di primo grado per una positività tra gli alunni, in quarantena un docente e 37 studenti in totale.

Al Convitto ‘Mario Pagano’ c’è una positività nel personale Ata: si è provveduto a sanificare i locali e tutti i colleghi sono stati sottoposti a tampone che sono risultati per fortuna negativi, mentre una classe della primaria è stata posta in isolamento a causa di una positività. Una classe della secondaria di primo grado è in isolamento preventivo perché un alunno ha avuto un contatto con una persona esterna alla scuola positiva. Infine, al Liceo Artistico ‘Manzù’ un docente è risultato positivo ed è stata richiesta l’effettuazione dei tamponi per studenti e docenti delle classi interessate.