Drastica impennata dei positivi in Molise, sono 107 su 964 tamponi. Ieri si erano registrati ‘solo’ 26 casi su un numero di tamponi pari a 724. Purtroppo si registra la 42esima vittima molisana col virus. Ci sono anche 4 nuovi ricoveri in Malattie Infettive ma altresì 4 dimissioni dallo stesso reparto. 10 i guariti.

4 novembre – positivi comune per comune

MUORE DONNA DI 90 ANNI: 42 FINORA LE VITTIME

Non ce l’ha fatta. Anche nel suo caso, come accaduto per le altre vittime del virus, l’infezione ha avuto purtroppo la meglio. Nel pomeriggio di oggi, 4 novembre 2020, è morta nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Cardarelli di Campobasso, ormai quasi a un livello di saturazione, la vittima numero 42.

Si tratta di una donna di 90 anni residente a Forlì del Sannio che da alcuni giorni, viste le gravi condizioni di salute, era stata ricoverata. Si allunga così ulteriormente il bilancio dei decessi in Molise. Il penultimo risale al 1novembre scorso, quando è morto un uomo di 85 anni della casa di riposo di Oratino, dove c’è uno dei 5 focolai interni alle residenze per anziani della nostra regione. Ancora prima, lo scorso 31 ottobre, erano decedute 3 persone mentre il giorno precedente i decessi erano stati 5.

INFETTIVE VERSO LA SATURAZIONE DEI POSTI LETTI

Anche i ricoveri nel reparto – unico in Molise – preposto alla cura delle infezioni diventano sempre più complessi. E’ notizia delle ultime ore la indisponibilità di un posto letto in Infettive per una donna ospite della casa di riposo “Maria Gargani” di Isernia. Si tratta di una donna di 91 alla quale il 118, contattato l’ospedale, è stato costretto a negare il trasferimento perché evidentemente non è stato ritenuto idoneo o opportuno. Le sue condizioni si sarebbero sensibilmente aggravate. La situazione sul fronte delle ospedalizzazioni si fa di giorno in giorno più difficile. Al momento sono ben 27 le persone ricoverate in infettive e 7 in Terapia Intensiva.

I NUOVI POSITIVI

I positivi accertati oggi sono 107, disseminati in tanti comuni. I centri più colpiti Campobasso (18 casi) e Isernia (16 casi), seguiti da Campomarino (+10), Termoli e Longano (+6 ciascuno).

RICOVERI, GUARITI E DIMESSI

Sono 4 i nuovi ricoveri in Malattie infettive oggi (2 da Termoli, 1 da Vinchiaturo e 1 da fuori regione). Ci sono però contestualmente 4 dimissioni dallo stesso reparto (pazienti di Lucito, Venafro, Roma e Santa Croce del Sannio). I guariti invece sono 10 di cui due di Forlì del Sannio e 1 rispettivamente di Lucito, Sesto Campano, Montenero di Bisaccia, Montaquila, Longano, Venafro, Macchia d’Isernia e Roccamandolfi.

IL BOLLETTINO ASREM DEL 4 NOVEMBRE

– 1354 i casi attualmente positivi (656 nella provincia di Campobasso, 692 in quella di Isernia e 6 di altre regioni)

– 2123 sono i tamponi positivi (1247nella provincia di Campobasso, 848 in quella di Isernia e 28 di altre regioni)

– 63121 i tamponi eseguiti di cui 56659 negativi. 4359 i tamponi di controllo

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso 34 ricoverati: 27 in Malattie Infettive (11 della provincia di Campobasso, 12 di quella di Isernia e 4 di fuori regione) e 7 in Terapia Intensiva (3 della provincia di Campobasso, 4 della provincia di Isernia)

– Sono 1320 i pazienti in isolamento domiciliare (1298) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e dimessi da Malattie Infettive (19) o asintomatici nella casa di riposo di Portocannone (3)

– 727 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (568 della provincia di Campobasso, 139 di quella di Isernia e 20 di altre regioni)

– 42 i pazienti deceduti con Coronavirus (23 della provincia di Campobasso, 17 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 945 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (375 Bojano, 254 Larino e 316 Venafro)

– 1411 soggetti in isolamento e 0 in sorveglianza

RIUNIONE IN REGIONE PER IL PUNTO DRIVE-IN A CAMPOBASSO

Intanto oggi, a Palazzo Vitale, si è svolta una riunione organizzativa tra la Regione Molise, la Asrem e l’arma dei Carabinieri. Oltre al presidente Toma e al direttore generale Florenzano erano presenti il generale Cerrina, il colonnello Gaeta e il tenente colonnello medico Tarantino. Oggetto del confronto il progetto dell’arma carabinieri che prevede la predisposizione di un drive-in per effettuare i tamponi a Selvapiana, nei pressi dello stadio. Sono state definite le modalità di intervento per attivare il servizio sanitario che rientra nel progetto Igea.

LE INIZIATIVE ASREM

Intanto l’azienda sanitaria molisana, rende noto come si sta organizzando il lavoro per non farsi trovare impreparati alla Fase 3.

EMERGENZA CORONAVIRUS IN MOLISE, I NUMERI DA CHIAMARE

I numeri per l’emergenza coronavirus attivati in Molise: 0874409000- 0874313000. Sono attivi dalle 8.00 alle 24.00

Il Ministero della Salute ha attivato il numero 1500 operativo 24 ore su 24

I DATI NAZIONALI

Nella giornata di oggi 4 novembre, stando al bollettino quotidiano del Ministero della Salute, sono aumentati rispetto alla giornata precedente i nuovi casi di coronavirus: oggi 30.550 contro i 28.244 di ieri. Il tutto a fronte di 211.831 tamponi (ieri 182mila circa). I decessi anche oggi sono sopra i 300 (352 contro i 353 di ieri). In Italia ci sono ad oggi 2.292 persone in Terapia Intensiva (+67 rispetto a ieri). Il totale dei pazienti ricoverati è invece 22.216.

Il tasso di positività (rapporto tra positivi e numero di test effettuati) è oggi di 14,4% (-1,1% rispetto a ieri)