Portò in salvo 11 persone a bordo di nave in fiamme, capitano dello Zenit elogiato da comandante Capitaneria

Il comandante della Capitaneria di porto di Termoli, Amedeo Nacarlo, ha inviato una lettera di congratulazioni al capitano Cristiano Listorto della nave Zenit della Guidotti ships di Termoli, per aver portato in salvo 11 persone che erano a bordo di una imbarcazione in avaria nel mare al largo di Termoli lo scorso 8 settembre.

Nella lettera, il comandante Nacarlo esprime “vivo apprezzamento per l’opera prestata durante le operazioni di assistenza a un’imbarcazione da diporto con 11 persone a bordo, in pericolo di perdersi per un principio di incendio a bordo”.

Nel rivolgersi al comandante Listorto, il capitano di fregata Amedeo Nacarlo, da poche settimane alla guida della Guardia Costiera di Termoli, ne sottolinea la professionalità e “un elevato spirito di collaborazione nell’ottica di sinergia con gli altri soggetti che operano in ambito portuale e un miglioramento costante degli standard qualitativi di sicurezza”.