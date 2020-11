Pier Francesco Alesina è il nuovo direttore di Chirurgia generale ed oncologica di Gemelli Molise

Pier Francesco Alesina è il nuovo Direttore dell’Unità operativa di chirurgia generale ed oncologica di Gemelli Molise. Lascia il prestigioso incarico di dirigente medico responsabile all’Ospedale Kliniken Essen-Mitte in Germania per tornare nella “famiglia Gemelli” in cui si è formato ed ha lavorato per diversi anni.

Una scelta quasi sentimentale la sua, che nasce anche dal desiderio di rientrare nel proprio Paese. Una “fuga dei cervelli” per una volta inversa, che vede un luminare ritornare in Italia, dopo la brillante carriera all’estero. Di solito succede il contrario.

La Kliniken Essen-Mitte è una struttura sanitaria accreditata dal sistema sanitario nazionale e Teaching Hospital dell’Università di Duisburg-Essen. Il reparto di chirurgia generale e mini-invasiva ha un ruolo leader nel campo della chirurgia generale mini-invasiva, oncologica ed endocrina.

Attualmente il dottor Alesina si interessa di chirurgia endocrina, di chirurgia laparoscopica dell’apparato digerente e chirurgia oncologica. Il centro in cui ha lavorato è stato uno dei primi in Germania ad adottare le moderne tecniche di chirurgia laparoscopica per il trattamento delle patologie endocrine, del colon-retto ed in genere nelle patologie del tratto gastro-intestinale, del fegato e del pancreas. Queste metodiche verranno quotidianamente praticate anche al Gemelli Molise, nell’ambito di un radicale percorso di innovazione che coinvolgerà tutti gli specialisti della struttura. La nuova organizzazione dipartimentale offrirà anche la possibilità di condividere percorsi clinici e di ricerca, in particolare il dipartimento di Oncologia, diretto dal professor Francesco Cosentino, avrà un ruolo chiave nella gestione di questi processi.

Il professore Alesina ha eseguito come primo operatore oltre 7000 interventi fra cui numerosi interventi di chirurgia oncologica di alta complessità, chirurgia laparoscopica, interventi di chirurgia endocrina anche mini-invasiva e oltre 1000 procedure laparoscopiche sull’addome. Inoltre ha praticato diversi interventi di chirurgia robotica, dalla plastica antireflusso fino a complessi interventi di gastrectomia ed esofagectomia per carcinoma.

I pazienti chirurgici ed in particolare i pazienti oncologici avranno a disposizione d’ora in avanti un ambulatorio quotidiano di chirurgia generale che si pone l’obbiettivo di abbattere le liste di attesa in particolare per le patologie oncologiche. Per ulteriori informazioni: 08743121 oppure 0874312447