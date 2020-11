L’ex albergo Costa del Sole, in passato colonia marina di Petacciato, è stato venduto alla società CHM Italy srl, gruppo sardo specializzato nell’accoglienza di lusso. La trattativa per l’alienazione del bene che da anni giace in condizioni fatiscenti fra la pineta e la spiaggia di Petacciato Marina, è andata a buon fine dopo la proposta della società di Arzachena che acquisterà l’ex albergo per la somma di 990mila euro, denaro che verrà utilizzato dal Comune per la realizzazione di un palazzetto dello sport/auditorium al posto di quella che doveva essere la piscina di Petacciato e che non è mai stata realizzata.

Porta la data del 2 novembre scorso, anche se la pubblicazione risale a poche ore fa, la delibera di Giunta comunale che segna una svolta decisiva in una vendita che è rimasta bloccata per mancanza di acquirenti per anni. Nell’aprile scorso invece, l’Amministrazione Di Pardo aveva lanciato una manifestazione di interesse alla ricerca di una azienda a cui far costruire il palasport cedendo in cambio la colonia marina.

Tuttavia la CHM Italy srl ha presentato una offerta diversa. Al protocollo comunale è giunta infatti lo scorso 4 settembre da parte del legale rappresentante dell’azienda con sede in Arzachena, il signor Stefano Cuoco, una richiesta di acquisto dell’immobile per la somma di 990mila euro, vale a dire il prezzo a cui era stata proposta all’asta nella ultima occasione la struttura di via del Mare che per anni è stato sede della società cooperativa Cooptur e prima ancora utilizzato come colonia marina.

Nella proposta protocollata al Comune adriatico, la società sarda ha manifestato anche la volontà di ottenere in concessione una parte destinata a pineta sia davanti che dietro l’albergo, nonché la concessione di un tratto di arenile da adibire a stabilimento balneare oppure ad ombreggio.

Per queste due richieste tuttavia il Comune di Petacciato ha fatto presente di non essere l’unico ente a potersi esprimere e non ha detto sì, rimandando a una successiva discussione la possibilità di concedere parte della pineta e della spiaggia alla CHM Italy.

Nel deliberare la compravendita, la Giunta Di Pardo ha inoltre precisato che l’immobile non potrà subire cambi di destinazione d’uso, in sostanza dovrà rimanere un albergo e non potrà essere frazionato in appartamenti. Nella stessa delibera è specificato che l’opera pubblica individuata come realizzazione del palazzetto dello sport/auditorium, per cui c’è già un progetto esecutivo approvato nell’aprile scorso, verrà finanziata in parte con risorse provenienti proprio dalla vendita dell’ex colonia marina.

La futura struttura sportiva sorgerà in via Tremiti, a poche decine di metri dall’Istituto scolastico Vincenzo Cuoco, laddove oltre 30 anni fa erano state gettate le fondamenta per realizzare una piscina che non ha mai visto la luce. Si tratta di un punto di svolta importante anche per quello che potrà essere il turismo di Petacciato e più in generale del Molise nei prossimi anni.

La società sarda guidata da Stefano Cuoco si prepara quindi a entrare in possesso dell’ex hotel Costa del Sole e probabilmente deciderà di abbatterlo per ricostruirlo interamente. Sul proprio sito Internet, la CHM Italy si definisce società “con oltre 20 anni di esperienza nel settore dell’ospitalità di lusso, dei viaggi e del turismo internazionale” e con un portafoglio clienti che “comprende Boutique Hotels, residenze di lusso, ristoranti, nuove aperture e progetti di riposizionamento di proprietà già esistenti”.