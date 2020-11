Perdite idriche sulla rete, tecnici al lavoro. Possibili carenze d’acqua in alcuni quartieri

Visti i consumi idrici elevati degli ultimi periodi, dai quali si stimano perdite di 7 o 8 litri al secondo, l’Amministrazione comunale di Guglionesi ha incaricato la Idrosfera srl, che gestisce il controllo del serbatoio comunale, di effettuare rilievi nel tentativo di individuare i punti di perdita e le eventuali rotture delle condotte. Si ipotizzano Infatti più perdite lungo la condotta.

Il lavoro di ricerca, che viene effettuata con apparecchiature sofisticate e sonde idonee a permettere di individuare i punti precisi di perdita in considerazione delle necessarie riparazioni, richiede più tempo del previsto.

Pertanto il Comune fa sapere che nei prossimi giorni, in diversi quartieri del paese, potrebbe mancare l’acqua per alcune ore. Il Comune si scusa per i disagi momentanei, ribadendo tuttavia che “le operazioni sono necessarie per evitare di disperdere e sperperare un bene prezioso come l’acqua potabile”.