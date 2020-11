Pazienti Covid al San Timoteo, le precisazioni del Dg Asrem Florenzano

Sulla vicenda dei pazienti al san Timoteo di Termoli, ospedale no Covid, interviene con una precisazione il direttore generale Asrem Oreste Florenzano: “La procedura aziendale prevede la centralizzazione a Campobasso di tutti i pazienti sospetti o accertati covid. Sempre più frequentemente registriamo pazienti che si rivolgono ai PS spoke per altra patologia ai quali somministriamo il test rapido intercettando i positivi al sars- cov2, scongiurando quindi un ricovero di pazienti positivi che possono contagiare altri ricoverati. La permanenza di questi pazienti, in attesa del tampone molecolare di conferma e prima del trasferimento a Campobasso, viene assicurata in area “dedicata” in tutti i pronto soccorso aziendali, con separazione dei percorsi”.