“Per quanto ancora dovrà andare avanti questo scempio?”. Se lo chiede un lettore di primonumero.it, autore della segnalazione di un pessimo costume che va avanti da ormai oltre 20 anni.

Sono le scritte sui muri in cui vengono pubblicizzati numeri di telefono per presumibili incontri sessuali da parte di una fantomatica Mara. È capitato praticamente a tutti infatti di scorgere sui muri dei ponti o attraversamenti pedonali del Basso Molise, e in qualche caso anche delle regioni limitrofe, la scritta della arcinota Mara, poi divenuta non si sa perché Susi, e del suo presunto numero di telefono con tanto di allusioni sessuali esplicite.

Su chi sia l’autore o autrice e si raccontano storie tra voci di popolo e leggende, sta di fatto che mentre molto spesso le istituzioni siano intervenute per cancellare le scritte, poco si è fatto per fermare questo malcostume che sfocia nell’illegalità più evidente.

“Ricordo che mia figlia, quando aveva 10 anni, mi chiese cos’erano quelle scritte e dovetti inventarmi qualcosa. Adesso ha 22 anni e siamo sempre allo stesso punto – riferisce l’autore della segnalazione -, è possibile che una cosa del genere vada avanti nonostante le denunce pubbliche? Non ci dovrebbe essere una indagine?”.

Domande condivisibili che non hanno ancora trovato risposta.