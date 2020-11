Parco di Termoli, campo di calcetto usato come area per cani

Al parco comunale di Termoli c’è da anni una ‘Dog area’, cioè uno spazio apposito dove poter andare liberamente col proprio cane, scioglierlo e farlo correre senza guinzaglio né museruola. Ma c’è qualcuno che se ne infischia e decide invece di far entrare i cani nel campo di calcio a cinque che si trova fra l’area verde utilizzata per sport diversi e l’ingresso nella parte più bassa di via del Molinello.

Le foto, scattate questa mattina 30 novembre, tolgono qualsiasi dubbio sulla volontà da parte di qualche proprietario di cane, di fare di testa propria infischiandosene delle regole.

“Sono passata per il parco e ho visto che nel campetto di pallone portano i cani a pascolare. Anche se il campetto è rovinato e trascurato a me non sembra giusto” riferisce una cittadina.

Il campo in effetti risulta inutilizzato da parecchio, ben prima delle restrizioni anti Covid-19 e il fatto che ci sia libero accesso dimostra l’incuria in cui è abbandonato. Ciò non toglie che non si può usarlo come area per cani, soprattutto visto che l’area per cani è solo qualche decina di metri più in là.

“Non è la prima volta che vedo padroni e cani lì dentro. Ma oggi erano molti di più – continua l’autrice della segnalazione -. La colpa non è dei cani, ma come al solito dei padroni”.

Come se non bastasse, c’è il solito problema delle deiezioni canine in giro per la città, nonostante gli inviti a utilizzare gli apposti sacchetti per gettare gli escrementi. Ma evidentemente i controlli non sono sufficienti “Oggi ho fatto un giro a Rio vivo. Il marciapiede è pieno pieno di ‘bisogni’ dei cani. Uno slalom continuo”.