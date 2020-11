Ospedale San Timoteo, 19 positivi tra i sanitari. Si valutano piani di intervento

Il numero dei positivi che lavorano all’ospedale San Timoteo di Termoli continua a salire, parallelamente alla diffusione del contagio nella popolazione residente della città adriatica, dive i casi sono arrivati quasi a 280, con una crescita esponenziale.

Secondo fonti ospedaliere sarebbero 19 i casi accertati finora, gran parte dei quali interni al personale infermieristico, quello che sta maggiormente pagando le conseguenze del virus sul proprio posto di lavoro.

I reparti coinvolti sono la Medicina d’urgenza, il Pronto soccorso e la Rianimazione, cioè gli stessi reparti che accolgono pazienti covid. A parte un paio di medici e un tecnico di radiologia, gli altri sono infermieri e Oss che hanno ricevuto nei giorni scorsi la comunicazione dal laboratorio di biologia molecolare, a conferma dei peggiori timori.

Quattro si trovano da tempo in isolamento fiduciario e stanno per rientrare al lavoro in considerazione della direttiva nazionale che apre a questa possibilità per chi è asintomatico, stante la carenza di camici bianchi che in questo momento di emergenza pesa moltissimo sul sistema sanitario.

Alcuni casi di positività ci sono anche al Cardarelli di Campobasso, unico Hub Covid del Molise (almeno sulla carta), e al Veneziale di Isernia. Tuttavia il contagio si è allargato in modo particolare proprio al San Timoteo, come conseguenza forse inevitabile della presenza di pazienti positivi in una struttura che in base al piano per l’emergenza sarebbe dovuta restare immune dal trattamento di questi malati.

La situazione delle malattie infettive del Capoluogo tuttavia è, come ormai noto, al collasso. I ricoveri sono aumentati vertiginosamente nelle ultime settimane fino a saturare la capienza di posti disponibili ed è un effetto collaterale inevitabile accogliere pazienti con sintomi e bisognosi di cure mediche al San Timoteo, nell’area grigia individuata che tuttavia è di fatto il reparto di medicina d’urgenza. Qui medici e infermieri stanno provando a fronteggiare, con risorse limitate e in una atmosfera non facile, i pazienti che arrivano nell’attesa di essere trasferiti al Cardarelli.

Operazione che non avviene immediatamente proprio per la mancanza di posti letto a Campobasso. Possono passare – e sono in effetti passati – anche 4 o 5 giorni prima di ottenere un posto nell’ ospedale covid del Molise. E intanto la situazione è fuori controllo e si sta valutando un piano di riorganizzazione straordinario per il San Timoteo, finalizzato a evitare la chiusura di alcuni reparti, e di conseguenza privare la popolazione di un servizio fondamentale. È notizia di queste ore lo studio di misure-tampone eccezionali per il nosocomio adriatico.