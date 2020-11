Ospedale da campo, vaccini e nuovi medici: la situazione molisana nel Tavolo Covid

Tra protocolli e coscienza

Da oggi nove classi sono in quarantena e fanno lezione a distanza dopo l’accertata positività di un loro docente. A seguito del caso 3E, dove ben cinque alunni su ventisei hanno contratto il Coronavirus, il cluster Colozza continua a preoccupare. L’Asrem ha preso in mano la situazione dopo settimane di assenze sospette, familiari di studenti positivi ed esercitazioni antincendio. Parla la mamma di una 13enne ammalata di Covid 19: “In altre scuole basta un contatto indiretto per far chiudere le classi ed attivare la dad. Forse in queste situazioni così complesse non bisogna essere solo dei burocrati per fronteggiare il virus e soprattutto per assicurare quanto meno un senso di protezione da parte delle istituzioni”. Ora c'è attesa per nuovi tamponi.