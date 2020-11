Ore d’ansia per il Campobasso Calcio: tamponi positivi, accertamenti in corso

La notizia era nell’aria da qualche giorno e ora arriva la conferma. Il Campobasso ha dovuto stoppare gli allenamenti perché nel gruppo squadra sono emerse delle positività sospette a seguito dell’effettuazione di tamponi rapidi. Dunque, stop a tutte le attività della prima squadra rossoblù. Si tratta del primo caso in Molise per una squadra impegnata nel campionato di serie D.

Ora bisognerà attendere gli accertamenti che come di consueto vengono svolti dall’Asrem per capire l’origine del contagio e per ricostruire, come da protocollo, la mappa epidemiologica. Purtroppo, il covid colpisce duro anche lo sport e in questo caso il calcio in particolare. E in serie D il protocollo è molto farraginoso a riguardo. Infatti, non c’è un numero preciso e minimo di calciatori a seguito del quale si rinvia automaticamente la partita ma ne basta uno per farlo.

Dunque, molto probabilmente domenica prossima non si giocherà in casa contro il Notaresco. Sarebbe il secondo rinvio consecutivo dopo quello contro l’Albalonga di tre giorni fa.

Questo il comunicato ufficiale del club di Corso Vittorio Emanuele: “La società Campobasso Calcio comunica che, a seguito di screening interno effettuato con tamponi rapidi, sono emerse all’interno del cosiddetto ‘gruppo squadra’ alcune positività sospette che dovranno essere accertate dalle autorità sanitarie competenti. Per questo motivo tutte le attività della prima squadra risultano temporaneamente sospese”.