Omnicomprensivo di Guglionesi, la preside: “Nessun docente positivo al coronavirus”

Riguardo alla notizia riguardante la presunta positività al coronavirus di alcuni docenti dell’Omnicomprensivo di Guglionesi, la dirigente scolastica Patrizia Arcora smentisce che ci siano insegnanti positivi o in isolamento. “Non ci sono docenti in quarantena e le classi svolgono la didattica a distanza solo per effetto dell’ultimo dpcm” ha spiegato la preside.

“Al momento tutte le classi del primo ciclo fanno attività didattica in presenza – spiega – e qualche bambino fa didattica a distanza per aver avuto contatti con positivi”. Mente al Liceo le classi sono in ‘dad’ per effetto dell’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio.