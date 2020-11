Olio di CBD: il miglior rimedio contro l’insonnia

Soffri d’insonnia e ogni sera trascorri ore ed ore nel letto prima di riuscire ad addormentarti? Non sei di certo l’unica persona ad avere questo genere di problema e probabilmente le avrai anche già provate tutte: dalla melatonina alla valeriana, dalla camomilla alla melissa. Purtroppo però per sconfiggere l’insonnia la maggior parte dei rimedi naturali si rivela poco efficace, anche perché a lungo andare tende a creare assuefazione. Se quindi in un primo momento qualche rimedio sembra funzionare, entro poco tempo il problema si ripresenta rendendo la vita un vero inferno.

Olio di CBD: il miglior rimedio naturale contro l’insonnia

Se vuoi davvero sconfiggere l’insonnia, non devi per forza di cose assumere un farmaco anche perché sai benissimo che tra controindicazioni ed effetti collaterali rischiano di essere davvero dannosi. Segui il nostro consiglio: inizia ad usare quest’olio di CBD per dormire e vedrai che finalmente potrai dire addio a tutti i tuoi problemi!

Si tratta di un prodotto completamente naturale, a base di cannabidiolo (CBD), un principio attivo che viene estratto dalla cannabis e che vanta moltissime proprietà benefiche. Gli effetti calmanti e distensivi dell’olio di CBD sono ormai stati confermati da numerosi studi scientifici ma anche da tanti pazienti, che dopo aver scoperto questo prodotto hanno finalmente potuto sconfiggere l’insonnia.

I vantaggi dell’olio di CBD: perché preferirlo ad altri rimedi

Preferire l’olio di CBD ad altri rimedi viene automatico una volta che si sono sperimentati gli effetti di questo prodotto. La sua efficacia è infatti decisamente più evidente, soprattutto se lo confrontiamo con altri rimedi naturali come la valeriana o la melatonina che spesso non sortiscono alcun effetto benefico.

Esistono però altre ragioni per cui conviene preferire l’olio di CBD per dormire: vediamoli insieme.

È naturale e ben tollerato dall’organismo

Prima di tutto, l’olio di CBD Enecta è completamente naturale, prodotto secondo rigidi standard qualitativi con piante coltivate senza l’utilizzo di fertilizzanti chimici. È dunque ben tollerato dall’organismo e sostanzialmente privo di controindicazioni ed effetti collaterali.

La sua efficacia è confermata da importanti studi

L’efficacia dell’olio di CBD nel favorire il sonno e migliorarne anche la qualità è stata confermata da numerosi studi importanti e facoltosi, pubblicati sulle più importanti riviste scientifiche di settore. Non si tratta dunque di una diceria: l’effetto del cannabidiolo è ormai stato ampiamente dimostrato ed è dunque reale.

È privo di effetti psicoattivi

Va precisato che l’olio di CBD è privo degli effetti psicoattivi della cannabis, perché questi ultimi sono dovuti ad un altro principio attivo ossia al THC. Si tratta dunque di una sostanza completamente sicura, che non alta in alcun modo la percezione della realtà e che non influisce sulla capacità di concentrazione.

Non crea alcuna dipendenza

L’olio di CBD non crea alcuna dipendenza, dunque si può assumere senza problemi e senza rischi. Allo stesso modo, non crea nemmeno assuefazione.

Agisce rapidamente

Spesso chi soffre di insonnia non vede l’ora di riuscire ad addormentarsi. Grazie alla sua formulazione, l’olio di CBD viene assorbito in brevissimo tempo dall’organismo perché basta mettere qualche goccia sotto alla lingua per farlo entrare in circolo quasi nell’immediato.