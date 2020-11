Nuovi contagi nelle scuole molisane, chiusi gli istituti di Riccia e Busso

In attesa delle novità per l’attività didattica previste nel prossimo dpcm del governo, nelle scuole molisane si continua ad assistere alla diffusione del virus e alle contestuali decisioni di dirigenti scolastici e sindaci per limitare le lezioni in presenza: tre i casi di positività rilevati oggi (3 novembre).

A Riccia, dove attualmente si registrano 28 contagi, hanno contratto il nuovo coronavirus due alunni delle medie. Altri 21 studenti sono in quarantena. E’ stata quindi confermata la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, anche in attesa dell’esito dei tamponi svolti ieri sui bambini e sui ragazzi che frequentano i plessi del paese.

Infine, ieri con un messaggio pubblicato sulla pagina istituzionale del Comune il sindaco Pietro Testa ha fatto il punto sulle persone ricoverate in ospedale: “Ieri (2 novembre, ndr) si è reso necessario il ricovero per un altro nostro concittadino, risultato positivo qualche giorno fa. A questa persona, alle altre due che si trovano ricoverate presso il reparto di malattie infettive dell’ospedale Cardarelli di Campobasso e ad un’ altra concittadina, ricoverata presso l’ ospedale di Benevento, va il nostro pensiero quotidiano di affetto e incoraggiamento.

Insieme a loro facciamo nuovamente gli auguri di pronta guarigione anche a tutti gli altri compaesani risultati “positivi”.

Attendiamo con apprensione i tamponi in programma per tanti bambini e ragazzi delle nostre scuole, nella speranza di potervi comunicare buone notizie in merito ad essi nei prossimi giorni”.

A Busso inoltre è stata prorogata la chiusura della scuola dell’infanzia e della primaria fino al 6 novembre “proprio per ridurre al minimo ogni possibilità di trasmissione del virus tra la popolazione e confidando sulla già sperimentata ed efficace didattica a distanza”, ha puntualizzato l’amministrazione comune. Attualmente in paese ci sono 4 positivi.

Mentre all’istituto Pertini di Campobasso è stata rilevata l’infezione in un docente ed è stato disposta la quarantena. Inoltre è stata attivata la Dad per una classe.