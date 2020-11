Ci sono 6 nuovi contagi a San Martino in Pensilis e alcuni di questi riguardano l’ambiente scolastico. Dunque la decisione del primo cittadino di chiudere le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado a partire da oggi.

Così il sindaco Di Matteo su facebook, dopo la comunicazione Asrem: “In serata ho appreso i dati relativi ai tamponi effettuati in data odierna. I soggetti positivi al tampone molecolare sono in numero di 6, per un totale di 10 attualmente positivi e tutti in isolamento con i loro familiari conviventi. Inoltre, un altro soggetto è risultato positivo al tampone antigenico; in totale risultano 21, anch’essi in isolamento con i loro familiari conviventi (ricordiamo che San Martino è stato tra i primi Comuni a disporre l’obbligo di comunicazione per chi risulti positivo all’antigenico, ndr).

Alcuni di loro riguardano l’ambito scolastico. A scopo cautelativo e precauzionale, d’intesa con il dirigente scolastico e l’autorità sanitaria, al fine di provvedere alla sanificazione dei plessi scolastici e dei mezzi di trasporto, ho ritenuto opportuno emettere ordinanza di chiusura della scuola dell’Infanzia, della Primaria e della Secondaria di Primo grado e l’utilizzo della didattica a distanza”.

Con ordinanza numero 44 del 16 novembre il sindaco di San Martino in Pensilis dunque ha disposto la chiusura della scuola dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado dal 17 novembre, con sospensione della didattica in presenza e attivazione della didattica a distanza nonché interventi straordinari di igienizzazione e sanificazione degli ambienti scolastici e degli scuolabus.

Si è proceduto alla chiusura considerato che alcune delle positività registrate nel comune basso molisano riguardano l’ambito scolastico ovvero l’Istituto Comprensivo John Dewey di San Martino e dunque in via precauzionale, per consentire l’indagine epidemiologica e per gli interventi straordinari di igienizzazione si è adottato tale provvedimento.