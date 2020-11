Nuove casette dell’acqua a Termoli e San Martino, a giorni l’installazione

Stanno per essere installate le nuove casette dell’acqua per le quali da mesi si era in attesa a Termoli e a San Martino in Pensilis.

“Continua l’iniziativa che vede, da un lato l’Azienda Speciale Regionale Molise Acque e dall’altro i comuni, promuovere l’utilizzo dell’acqua con un ulteriore servizio a favore dei cittadini con l’installazione di altre due “Casette dell’acqua”, rispettivamente a Termoli e a San Martino in Pensilis, che si vanno ad aggiungersi a quelle già realizzate e funzionanti da tempo nei comuni di Isernia e Cercemaggiore” si legge in una nota del Cda di Molise Acque.

“L’iniziativa si sviluppa con l’intento di potenziare e valorizzare l’utilizzo dell’acqua di rete, assolutamente conforme dal punto di vista organolettico, e di ridurre il consumo di plastica e vetro con la conseguente riduzione del conferimento degli stessi nella raccolta differenziata da parte dei cittadini e un risparmio per la pubblica amministrazione.

Il servizio permetterà anche di contenere i costi per le famiglie che con un costo modesto al litro potranno scegliere tra acqua liscia o gassata refrigerata a KM zero. I due nuovi distributori saranno messi in funzione nei prossimi giorni”. A Termoli il nuovo punto di erogazione di acqua potabile dovrebbe sorgere al porto.