Novena dall’eremo diocesano “Lavra Stella Maris” col vescovo De Luca

In preparazione della solennità dell’Immacolata Concezione il vescovo della diocesi di Termoli-Larino, monsignor Gianfranco De Luca, presiederà la Novena dall’eremo diocesano “Lavra Stella Maris” in contrada Solagne Grandi (Guglionesi).

La Novena, in programma ogni sera alle 20.30, sarà trasmessa sul canale televisivo del digitale terrestre Misericordia Televisione (604 in Molise e 636 in Abruzzo) e in streaming sul canale Youtube e sulla pagina Facebook della diocesi. In comunione di preghiera.