Non autosufficienza, mozione della Calenda a Toma: “Erogare risorse aggiuntive”

“Occorre che il Governo si attivi per la ripartizione alle regioni della quota aggiuntiva FNA 2020 pari a 90 milioni stanziati per fronteggiare l’emergenza epidemiologica Covid-19”: è quanto richiesto con una mozione sottoscritta dalla consigliera regionale Filomena Calenda e indirizzata al Presidente della giunta regionale Donato Toma. Le risorse sono considerate aggiuntive rispetto a quelle destinate alle prestazioni e ai servizi in favore delle persone non autosufficienti da parte delle regioni e degli enti locali.

“La crisi sanitaria – chiarisce nella mozione la consigliera Calenda – ha messo in evidenza le criticità nella composizione della spesa assistenziale ed è per questo che sono state incrementate le risorse dei Fondi sociali finalizzati al rafforzamento di interventi territoriali innovativi, che siano in grado di favorire il sostegno alla famiglia nei segmenti della non autosufficienza e della disabilità. È necessario, però, che anche queste ulteriori misure – vengano trasferite alle regioni che con un plafond più cospicuo possono concedere misure più adeguate al fabbisogno della non autosufficienza e della disabilità. Sono certa – conclude la Calenda – che il presidente Toma in qualità di componente della Conferenza Stato-Regioni – si attiverà immediatamente per dare ai molisani strumenti concreti per fronteggiare la situazione drammatica che stiamo vivendo”.