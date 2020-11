Matteo Fallica, le bugie, i giornalisti e la libertà

In tanti anni non ci era mai capitato di assistere a una reazione scomposta e avvelenata come quella del consigliere comunale di Petacciato Matteo Fallica all’articolo sui morosi dello Iacp (qua).

Il pezzo racconta un fatto vero: Fallica è debitore per circa 5mila euro dell’Istituto Autonomo di case Popolari: ha abitato in un alloggio di Campobasso senza pagare il canone di affitto per diverso tempo. Sostiene di aver vissuto in condizioni di non abitabilità perché il riscaldamento non funzionava, eppure ci è rimasto anni.

La vicenda è finita davanti ai giudici ed è terminata con una ingiunzione di pagamento e un pignoramento di beni mobili contro il quale Fallica ha fatto opposizione. E’ questo l’aspetto sul quale la partita è ancora aperta con un ricorso in Appello. Sul fatto invece che quella somma denaro il consigliere – o chi per lui – la debba allo Iacp, non ci piove. L’atto è definitivo.

L’articolo è stato scritto sulla base di determinazioni e decreti che con un po’ di fiuto giornalistico e pazienza si possono facilmente reperire sul sito web dello Iacp di Campobasso. Non c’era nessun complotto, nessun passaggio di carte segreto e scottante, come il consigliere ha provato a suggerire ai suoi sodali. Basta avere un accesso a Internet e sapere cosa cercare.

La sentenza chiave della storia giudiziaria è invece la n. 30/2018 del Tribunale di Larino. Le sentenze sono pubbliche e accessibili a chiunque abbia interesse a visionarle. Procurarsele fa parte del lavoro di giornalista, come Fallica, che è un avvocato assunto dal gruppo regionale del Movimento 5 Stelle con contratto depositato alla Corte dei Conti, dovrebbe sapere. Il Tribunale di Larino, in sintesi, dice che non si poteva fare il pignoramento mobiliare a casa Fallica che lo Iacp aveva promosso perché il decreto ingiuntivo era stato superato da una transazione. I debiti di Matteo Fallica, in sostanza, se li era accollati il padre, ed è lui a dover pagare per il figlio. Cosa che è avvenuta però solo in minima parte. Anche l’Appello cui il consigliere fa riferimento riguarda esclusivamente questo aspetto, quello del pignoramento. Non riguarda il fatto che Fallica si è liberato del suo debito perché lo ha passato a Fallica Domenico, il quale è debitore verso lo Iacp per i canoni di affitto non pagati dal figlio. Fallica ci ha provato omettendo, nella sua replica, di dire queste cose. Ma le sentenze non sono interpretabili, semmai si possono non condividere.

Il ruolo di Fallica è pubblico: è consigliere comunale a Petacciato, si è candidato per fare il sindaco anche se non è stato eletto, viene pagato (anche se poco) coi soldi dei contribuenti per occuparsi della parte legislativa nel gruppo regionale pentastellato: in pratica supporta la predisposizione degli atti su indicazione dei consiglieri.

Il fatto che ci sia un personaggio pubblico tra i morosi dello Iacp è una notizia eccome, e qualsiasi giornalista degno di questo nome lo sa. Chi non lo sa, o finge di non saperlo, probabilmente persegue altre finalità.

Matteo Fallica si è lamentato a più non posso di questo articolo, lo ha fatto diventare un caso addirittura di linciaggio mediatico, trascinandolo a destra e manca sui social manco fosse l’inchiesta sullo scandalo Watergate. Il linciaggio (del quale non c’è la minima traccia sui nostri social) se lo è costruito da solo.

Fallica sostiene di essere perseguitato da noi, che abbiamo inserito il suo nominativo nella lunga lista di anonimi debitori dello Iacp per colpire un partito, che poi sarebbe il 5 Stelle. Ovviamente non è così: abbiamo semplicemente preso spunto dalla interrogazione che il suo capogruppo e datore di lavoro Andrea Greco ha fatto sui morosi dello Iacp e le presunte vessazioni subite a suo dire da centinaia di persone, tra cui “una persona con la quale ho un collegamento diretto”. Che poi sarebbe appunto Fallica.

Primonumero ha spulciato le carte, ha ricostruito la storia, ha appurato che Fallica non ha pagato il canone di locazione allo Iacp per un po’ di anni, che ora il suo caso di morosità è oggetto dell’interesse di un consigliere regionale di lui amico, e lo ha scritto. Lo ha scritto in funzione del ruolo pubblico che Fallica riveste.

Prima di pubblicare l’articolo, seguendo le regole del metodo giornalistico, la nostra Stefania Potente ha chiamato Matteo Fallica per chiedergli la sua versione dei fatti e dare spazio al suo racconto. Fallica però, urlando con tono esagitato, ci ha diffidato dallo scrivere di questa vicenda minacciando querele ancora prima di leggere una sola riga. Ovviamente lo abbiamo scritto lo stesso perché così funziona il giornalismo, con buona pace delle lezioncine di qualche cronista locale che alla vicenda ha pensato addirittura di dedicare contro-articoli senza procurarsi mezza carta a supporto e prendendo per oro colato la replica di Fallica. Replica che, per inciso, non contraddice minimamente il contenuto dell’articolo ma svia l’attenzione dalla sostanza con una denuncia lagnosa di presunte macchine del fango e presunti attentati politici che ricorda il Silvio Berlusconi dei tempi migliori.

Primonumero.it ha pubblicato la replica di Fallica non appena l’ha ricevuta (qua), replica che è tuttora online. E’ falso quello che Fallica sostiene, e cioè che la replica è sparita. Avrebbe dovuto controllare prima di lanciarsi nella sua personale campagna di incitamento all’odio dei giornalisti-giornalai.

Primonumero ha pubblicato la replica nonostante non ne avesse l’obbligo perché la replica di Fallica non risponde ai requisiti della rettifica (art. 8 della legge 47/48, che conviene andare a leggere e che l’avvocato Fallica dovrebbe comunque conoscere).

Per spiegare questa cosa a Fallica, che ha continuato a sbraitare sui social contro sedicenti tentativi di occultare la verità, il direttore di Primonumero lo ha chiamato. Fallica non ha capito, evidentemente, come funziona la legge sulla stampa e anzi, si è pure lanciato in una intimidazione esplicita gridando che “voi non potete scrivere articoli del genere perché prendete fondi pubblici” (Alla faccia della libertà!)

La telefonata tra lui e Monica Vignale è stata oggetto di un suo post su facebook nel quale racconta un sacco di bugie. Sarebbe bello se Fallica avesse registrato la telefonata e potesse pubblicarne l’audio, così da riportare le cose alla loro reale dimensione in maniera, diciamo, “oggettiva”.

Finora siamo rimasti in silenzio su questa storia perché francamente non ci sembrava il caso di insistervi con una emergenza sanitaria in corso, una situazione che si fa giorno in giorno più difficile e i tanti problemi del Molise di cui dare conto sul giornale. Avremmo lasciato perdere la storia, ma abbiamo scoperto che Fallica ha utilizzato lo spazio che gli è stato concesso in una trasmissione televisiva locale (lo ha annunciato lui sul solito facebook, postando la foto di cui sopra) in un attacco a Primonumero “reo” di aver commesso non meglio precisati crimini contro la libertà di informazione. Il tutto, peraltro, è avvenuto senza contraddittorio anche se il giornalista, ormai a cose fatte, si è preoccupato di farci sapere che ci inviterà a parlare nella medesima trasmissione. Ma francamente ci siamo un po’ stufati di questo argomento, che passiamo volentieri agli avvocati e ai giudici per rimetterci al lavoro su cose che i lettori ritengono ben più importanti. E noi con loro.