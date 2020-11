Nella serata di ieri, si è svolto – in modalità telematica – il congresso cittadino a Santa Croce di Magliano, che ha portato alla riconferma di Maria Florio come Segretaria Cittadina.

Il congresso – al quale hanno partecipato il Segretario di Federazione Oscar Scurti, il Segretario Regionale Vittorino Facciolla e il Presidente regionale del PD Tonino D’Alete – oltre alla Segretaria, ha portato all’elezione di nove membri della Direzione che porteranno avanti, con impegno, il progetto politico descritto nel corso dell’incontro dalla Segretaria.

La riconferma della Segretaria, rappresenta per il Segretario della Federazione PD del Basso Molise, Oscar Scurti, “da una parte l’importanza fondamentale dell’impegno politico delle Donne – dopo Termoli e Montecilfone la Federazione del Basso Molise con Santa Croce esprime con i congressi un’altra Segretaria – dall’altra la volontà di seguire la linea tracciata dal PD nazionale di essere presente in ogni comunità per non lasciare indietro Nessuno”.

“Con il Congresso di ieri – ha ribadito la Segretaria – il Circolo PD di Santa Croce di Magliano avrà da assolvere molteplici impegni. Alla vecchia classe dirigente si è inserito un gruppo di giovani iscritti che dovranno accompagnare il partito verso un completo rinnovamento generazionale. Nei mesi prossimi ci faremo portavoce delle problematiche legate all’emergenza Covid e nella speranza che questa grave emergenza possa finire presto, anche attraverso l’impegno di tutti i cittadini di rispettare le regole di distanziamento fisico come dimostrato nella passata ondata pandemica, il Partito democratico santacrocese si impegna a promuovere azioni di informazione e discussione sulle criticità del nostro territorio al fine di proporre misure risolutive.”